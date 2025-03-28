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Лига чемпионов
28 марта 2025, 01:23 | Обновлено 28 марта 2025, 01:40
453
0

Челси совершил камбэк и разгромил Ман Сити. Определены пары полуфиналов ЛЧ

В полуфиналах сыграют: Арсенал – Лион, Барселона – Челси

28 марта 2025, 01:23 | Обновлено 28 марта 2025, 01:40
453
0
Челси совершил камбэк и разгромил Ман Сити. Определены пары полуфиналов ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 27 марта состоялись ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов среди женских команд.

Испанская Барселона второй раз разгромила немецкий Вольфсбург (6:1 дома после выездных 4:1).

В английском дерби Челси после поражения от Манчестер Сити (0:2) сумел отыграться дома и забить победный третий гол (3:0).

В полуфиналах сыграют: Арсенал – Лион, Барселона – Челси, матчи пройдут 19/20 и 26/27 апреля.

Финал женской Лиги чемпионов запланирован на 24 мая на стадионе Жозе Алваладе в Лиссабоне, столице Португалии.

Лига чемпионов среди женщин

1/4 финала. Ответные матчи, 27 марта

19:45. Барселона (Испания) – Вольфсбург (Германия) – 6:1 [первая игра – 4:1]

Голы: Паральюэло, 10, 20, Бругтс, 41, Пина, 62, 77, Леон, 90+1 – Беренстейн, 72

22:00. Челси (Англия) – Манчестер Сити (Англия) – 3:0 [первая игра – 0:2]

Голы: Балтимор, 14, Бьерн, 38, Рамирес, 43

Сетка плей-офф

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Лига чемпионов по футболу среди женщин Барселона Вольфсбург Арсенал Лондон Бавария Реал Мадрид Манчестер Сити Челси Лион Челси - Манчестер Сити
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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