КИЗ: Давно я не играла против такого стиля. Она делает это очень эффективно

Действующая чемпионка Australian Open Мэдисон Киз, которая начала защиту трофея с победы над украинкой Александрой Олейниковой, провела пресс-конференцию после успешного старта на мейджоре:

– Никогда не бывает легко одержать первую победу в статусе действующей чемпионки. Расскажи, пожалуйста, о матче и о своей игре сегодня.

– Думаю, сегодня я начала немного медленно и, конечно, нервничала, но при этом нужно отдать должное сопернице. У нее довольно нестандартный стиль, и это сделало начало матча немного более сложным. Но к концу тай-брейка я действительно нашла свою игру и смогла перенести это во второй сет.

– Поздравляю с победой. Можешь рассказать, каково было играть последние четыре розыгрыша первого сета с твоей точки зрения?

– Думаю, в тот момент я чувствовала, что играю слишком пассивно и осторожно, и не использую возможности, когда они появляются. А когда я показываю свой лучший теннис, я иду на удар, когда вижу шанс. Когда я уступала — это было 6:4, да? Да, когда стало 6:4, я чувствовала, что по крайней мере разыгрывала правильные мячи, и если я проигрываю очки таким образом, меня это устраивает. С этого момента немного изменился импульс, а дальше я просто решила доверять себе и идти на удары.

– Ты упомянула ее стиль игры. Когда в последний раз ты играла против кого-то, кто, за неимением лучшего слова, так эффективно использует «свечи», причем довольно результативно?

– Наверное, в категории до 12 лет (смеется). И это, конечно, без всякого неуважения к ней, но действительно очень давно я не играла против кого-то с таким стилем, хотя она делает это очень эффективно. Я не смогла много посмотреть ее матчей заранее – в интернете было не так много информации. Подготовка оказалась несколько обманчивой, а уже в матче все выглядело иначе. Мячи летели очень высоко и очень глубоко, было тяжело. Я чувствовала, что не могу сыграть с лета или взять мяч сразу после отскока, потому что она так качественно била. Поэтому мне пришлось просто ждать правильных возможностей. Но да, я искренне впечатлена тем, насколько хорошо она исполняет эти удары.

– Ты описала серию очков, которые выиграла подряд, чтобы взять первый сет. Что происходило у тебя в голове в тот момент? Это твой первый матч в статусе действующей чемпионки турнира Большого шлема, плюс соперница с нестандартным стилем – это может сбивать с толку. О чем ты думала?

– В начале я чувствовала, что играю слишком осторожно и не доверяю своему первому импульсу. Я постоянно меняла решение о том, что хочу сделать, и это замедляло мою работу ног. Мне казалось, что я просто реагирую, а не играю по плану. Когда я выиграла первый гейм – по-моему, при счете 0:4 – я немного расслабилась и почувствовала, что мыслю яснее. Даже уступая, я понимала, что делаю и что нужно исправить. С этого момента я постепенно начала все складывать воедино, а концовка тай-брейка окончательно все закрепила.

– Мэдисон, отличная работа сегодня. В последние месяцы прошлого года ты не играла. Это было больше связано с физическим состоянием, с ментальным, или с комбинацией обоих факторов? И как выглядел процесс возвращения?

– Это было скорее физически. Я чувствовала, что в конце сезона не была на сто процентов здорова, постоянно что-то беспокоило. А когда становится тяжело, мне важно чувствовать себя хорошо физически. Поэтому я сосредоточилась на восстановлении. К сожалению, в конце года я еще и заболела, но возможность перегруппироваться и подготовиться физически как можно лучше была очень важна.

– Уточню: это было больше про отдых или про работу в зале и укрепление слабых мест?

– Скорее просто время, чтобы действительно заняться реабилитацией. Сезон очень длинный, и трудно находить окна, чтобы поддерживать силу, физическую форму и чтобы все работало правильно. В какой-то момент сезон просто ушел из-под контроля, и я не смогла найти нужные блоки времени.

– При всей ментальной и физической подготовке к защите первого титула «Шлема», насколько все меняется, когда ты выходишь на корт? Или все улетучивается?

– Я не думаю, что все улетучивается. Независимо от того, как ты представляешь себе этот момент и как готовишься, ты знаешь, что сделал все возможное. Но в тот момент, когда говорят «готовы, играйте», все накрывает так, что это трудно объяснить. И как бы нервно и стрессово это ни было, я все равно напоминаю себе, как мало людей вообще получают шанс оказаться в таком моменте. А выйти сегодня на корт и почувствовать такую поддержку трибун – я готова принимать этот стресс каждый раз.

– Твоя подача раньше выглядела очень укороченной, а сейчас – нет. Какой был процесс и логика этих изменений?

– Я пыталась немного ускорить замах. Поскольку я подавала одинаково очень долго, мне было трудно быстро выходить в Trophy position. Идея была в том, чтобы сделать движение короче и быстрее, а затем уже снова перестраивать его. Но сезон не дает много времени на эксперименты. Перед финалами я была готова к тому, что подача будет другой, зная, что позже я внесу изменения. План всегда был снова ее удлинить и дорабатывать.

– Мэдисон, разделяешь ли ты опасения других игроков, что призовые на турнирах Большого шлема должны составлять большую долю общего дохода?

– С моей точки зрения, я бы больше беспокоилась о том, чтобы турниры Большого шлема вкладывались в благополучие игроков. Туры уже делают это – медицинское обслуживание, пенсии и так далее. В конечном итоге мы все партнеры и нуждаемся друг в друге. Поэтому я бы хотела в первую очередь видеть вложения в благополучие игроков. Конечно, я бы хотела, чтобы деньги шли и в призовые, но в первую очередь – в защиту игроков.

– Вопрос менее серьезный. Многие женщины, включая мою жену, считают кошмаром прийти на мероприятие и увидеть кого-то в таком же платье. Раздражает ли теннисисток то, что на турнирах вы часто играете в одинаковой форме?

– Меня – нет. Думаю, у всех по-разному, но лично я всегда спокойно отношусь к тому, чтобы носить то, что мне говорят надеть.