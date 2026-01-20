ОЛЕЙНИКОВА: Постоянно слышала, что с таким стилем игры не войду в топ-1000

Украинская теннисистка Александра Олейникова провела пресс-конференцию после поражение Мэдисон Киз в матче 1/64 финала Открытого чемпионата Австралии 2026:

– Александра, для вас это был невероятный опыт – сегодня вы вышли на корт Род Лейвер Арены. Расскажите, какие это были ощущения и насколько вам понравилось?

– Для меня это лучший опыт за всю карьеру. Я никогда раньше не играла на таком уровне – у меня не было матчей даже в основной сетке турниров категории WTA 250, и тем более я никогда не выходила на большие арены. Получить такой опыт – это что-то, что я запомню на всю жизнь.

– Когда вы повели 4:0 в первом сете, о чем вы думали в тот момент?

– На самом деле тогда у меня в голове было даже больше ясности. Думаю, когда счет стал равным, я начала думать гораздо больше. Но это нормально, когда у тебя нет такого опыта, когда вокруг столько людей, когда ты слышишь, как кто-то кричит мое имя, кто-то – имя соперницы. Атмосфера, конечно, потрясающая, но в такие моменты иногда начинаешь слишком много думать.

Когда я только вошла в матч, я чувствовала все идеально. А потом, в какой-то момент, думаю, сыграла роль не только невероятная игра соперницы, но и то, что я сама местами переигрывала себя. У меня было преимущество, но я не всегда использовала его правильно. Если бы у меня было больше опыта, я не знаю, смогла бы я выиграть, но я уверена, что смогла бы распорядиться этими моментами лучше.

– Несмотря на то, что вы проиграли этот матч, у вас действительно очень, очень уникальный стиль игры. Мне интересно, было ли вам легко принять его и продолжать играть именно так, несмотря на то, что, я уверен, многие говорили вам: «Зачем ты так играешь?»

– О да, на самом деле – да. Очень многие люди говорили мне это. С самого начала моей профессиональной карьеры я постоянно слышала, что с таким стилем игры я не войду ни в топ-1000, ни в топ-500, ни в топ-300, ни в топ-100. Все твердили, что с таким теннисом невозможно прогрессировать.

Но моя идея всегда была в другом: да, делать на корте свои «странные» вещи, но при этом стать максимально сильным игроком именно в этом стиле. Быть лучшей версией себя в таком теннисе. И сегодня я увидела, что даже для одной из лучших теннисисток мира такой стиль может быть действительно очень неудобным. Так что да – я буду продолжать работать и становиться еще лучше именно в этом стиле игры. Это возможно.

– Даже несмотря на поражение, было видно, что вы действительно счастливы, что получили удовольствие от этого опыта, вы взаимодействовали с трибунами, показывали эмоции. Мне интересно: многие игроки в вашей ситуации – когда ты не сеяная теннисистка – могли бы чувствовать разочарование. Откуда у вас это чувство гордости и радости?

– Потому что, на мой взгляд, спорт – это не всегда про победу или поражение. Мне кажется неправильным, что в спорте мы слишком сильно давим на спортсменов, оценивая их исключительно через результат. Когда ты показываешь хороший теннис, когда соперник играет на высоком уровне, когда на корте видно уважение с обеих сторон, а трибуны поддерживают обеих игроков – этим нужно уметь наслаждаться.

Я не могу быть разочарована, потому что для меня спорт – это не просто счет на табло. Более того, именно такой подход меня и мотивирует. Потому что если бы я думала только о результате – и ни о чем другом, – я бы, скорее всего, просто не оказалась на этом уровне. Для меня весь этот путь, весь опыт гораздо важнее, чем итоговый счет.

– Я также хотел спросить вас о татуировках на лице. Это настоящая татуировка? Это краска? И есть ли у этого какое-то значение?

– Нет, это временные татуировки. Я снимаю их после матча с помощью очищающего масла. У них нет какого-то особого смысла – это просто идея ради удовольствия.

На US Open я ходила по магазинам и увидела такие наклейки для лица, фейковые татуировки. Потом начала с ними экспериментировать: сначала были звезды, потом сердечки, теперь – цветы. Так что это просто часть моего стиля. И, возможно, вы заметили, что они сочетались с образом и с кортом: синее платье, синие цветы, синий корт (смеется).

– Поздравляю с вашим выступлением сегодня. В конце первого сета, при счете 6:4 на тай-брейке, Мэдисон подряд исполнила четыре невероятных виннера. Как вам кажется, был ли в этот момент эпизод, где вы могли сильнее на нее надавить, или она просто сыграла безупречно?

– Да, у меня есть некоторые мысли по этому поводу. Возможно, на первом сетболе стоило более активно войти в розыгрыш с первой подачи, потому что, думаю, я тогда пошла на слишком высокий риск. Может быть, в следующий раз у меня будет лучшее решение. Но, с другой стороны, когда ты играешь против Мэдисон Кис, иногда просто необходимо рисковать. Думаю, все видели, насколько у нее мощный и стабильный прием. Так что сейчас я, конечно, пытаюсь анализировать – можно ли было сыграть иначе или нет, – но в то же время нужно признать, что очень многое зависело от нее. Она потрясающая теннисистка.

– Александра, правильно ли я понимаю, что вы ранее представляли Хорватию?

– Да, я представляла Хорватию, потому что прожила там много лет. Когда мы туда переехали, я приехала как политическая беженка, точнее мои родители были политическими беженцами. И в юниорских турнирах существует такая система: если ты не выступаешь на турнирах внутри страны, у тебя нет национального рейтинга, а без него невозможно попасть на международные соревнования. Так эта система устроена. Попадание в турниры происходит через национальный рейтинг, и именно поэтому тогда было принято такое решение.

Но я никогда не идентифицировала себя как хорватка. Да, я люблю Хорватию, но для меня принципиально важно играть за свою страну.

– Я хотел спросить о вашей футболке – почему вы решили надеть ее? И что для вас значит то, что ваш отец сейчас служит в Украине? Каково это – переживать такой период, когда твой отец на фронте?

– Да, мой отец – военнослужащий. И для меня это… Знаете, сейчас я здесь одна, а раньше я много путешествовала вместе с ним. Мой отец – моя самая большая поддержка с детства, во всем.

И я безумно им горжусь. Более того, именно это дает мне еще больше мотивации. После того как он пошел в армию, я поднялась в рейтинге более чем на 200 позиций, потому что я знаю: его мечтой было увидеть меня на этом корте. Я не могу полностью описать эти чувства, но когда ты оказываешься в такой ситуации, ты начинаешь очень четко расставлять приоритеты в жизни. И я сделаю все, чтобы он гордился мной еще больше.

Когда он написал мне сообщение и сказал, что это было невероятно… Он просто написал мне, и в тот момент я поняла: я осуществила его мечту. В такой ситуации что может быть большей мотивацией? Я даже не могу представить ничего сильнее.

– Ваша футболка и важность того, чтобы доносить это послание, использовать свою платформу.

– Да, у меня есть послание. И оно очень конкретное – нам нужна ваша помощь. Я хочу рассказывать о том, как люди могут помочь украинцам, но если вы хотите задавать мне вопросы на эту тему, нам нужно будет делать это уже вне официальной пресс-конференции турнира. Это очень важный момент.

Я действительно знаю и могу рассказать, каким образом люди могут помочь защитить наших мирных жителей, наших детей. В том числе – защитить лично меня, потому что я тренируюсь в Украине. Подготовку к этому турниру я проводила именно там. Во время подготовки я слышала взрывы. Было несколько массированных атак. В последнюю ночь, которую я провела в Украине перед вылетом сюда, взрыв произошел совсем рядом с моим домом – дрон «Шахед» попал в дом через дорогу. Моя квартира буквально тряслась от взрывной волны.

Поэтому я действительно знаю, как люди могут помочь защитить украинцев – в том числе от этих дронов. Но об этом нужно говорить уже за пределами турнира.

– Вы только что говорили о важном послании из Украины. В феврале пройдут Зимние Олимпийские игры Милан–Кортина 2026. Считаете ли вы, что олимпийцам также важно использовать эту платформу и доносить послание до прессы во время Олимпиады? И знаете ли вы кого-то из украинских спортсменов, которые будут представлять Украину на зимних Играх?

– Честно говоря, я не так много смотрю спорт. Я даже теннис смотрю не так часто. Поэтому, да, я точно не знаю многих зимних олимпийцев.

Но, конечно, это важно. Важно каждое соревнование. Важна каждая возможность сказать что-то об Украине. Потому что, к сожалению, война идет уже очень долго, и я думаю, что со временем люди начинают терять к ней внимание. Но сейчас в Украине у нас нет электричества. В моей квартире нет света, нет воды, нет отопления. Вот такая реальность. И каждая возможность рассказать об этом, я считаю, крайне важна. А Олимпиада – это Олимпиада. Что тут еще можно добавить?