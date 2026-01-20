Владелец клуба АПЛ назвал лидера сборной Украины самым слабым футболистом

Владелец «Ноттингем Форест» Евангелос Маринакис остался крайне недоволен игрой Александра Зинченко во время его аренды из «Арсенала».

По словам журналиста Игоря Бурбаса, Маринакис якобы прямо заявил, что не ожидал столь слабого уровня игры от футболиста такого статуса. Евангелос отметил, что Зинченко «самый слабый футболист», которого он когда-либо видел.

Зинченко, который почти не получал игровой практики в составе «Форест», пока остается игроком «Арсенала» и может на правах аренды перейти в «Аякс».

В текущем сезоне Зинченко провел за «Ноттингем Форест» 10 матчей, однако результативными действиями не отметился. Контракт украинца с «Арсеналом» действует до лета 2026 года.