Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Владелец клуба АПЛ назвал лидера сборной Украины самым слабым футболистом
Англия
20 января 2026, 23:59 |
947
1

Владелец клуба АПЛ назвал лидера сборной Украины самым слабым футболистом

Маринакис критически относился к Зинченко

20 января 2026, 23:59 |
947
1 Comments
Владелец клуба АПЛ назвал лидера сборной Украины самым слабым футболистом
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Владелец «Ноттингем Форест» Евангелос Маринакис остался крайне недоволен игрой Александра Зинченко во время его аренды из «Арсенала».

По словам журналиста Игоря Бурбаса, Маринакис якобы прямо заявил, что не ожидал столь слабого уровня игры от футболиста такого статуса. Евангелос отметил, что Зинченко «самый слабый футболист», которого он когда-либо видел.

Зинченко, который почти не получал игровой практики в составе «Форест», пока остается игроком «Арсенала» и может на правах аренды перейти в «Аякс».

В текущем сезоне Зинченко провел за «Ноттингем Форест» 10 матчей, однако результативными действиями не отметился. Контракт украинца с «Арсеналом» действует до лета 2026 года.

По теме:
«Хаби звонил мне!» Слот отреагировал на слухи об Алонсо в Ливерпуле
Назван единственный клуб, который Алонсо готов возглавить после Реала
Сколько будет зарабатывать? Зинченко согласовал условия контракта с Аяксом
Евангелос Маринакис Александр Зинченко Ноттингем Форест чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Дмитрий Олийченко Источник: Игорь Бурбас
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Обновлена информация о возвращении Мудрика в футбол после допинга
Футбол | 20 января 2026, 06:22 12
Обновлена информация о возвращении Мудрика в футбол после допинга
Обновлена информация о возвращении Мудрика в футбол после допинга

Украинец ждет официальных выводов

Легенда Динамо может не вернуться в клуб из-за своей семьи
Футбол | 20 января 2026, 06:02 1
Легенда Динамо может не вернуться в клуб из-за своей семьи
Легенда Динамо может не вернуться в клуб из-за своей семьи

Сергей Ребров может возглавить «Динамо»

Филип Хргович отправил чемпиона мира в хевивейте в больницу
Бокс | 20.01.2026, 09:48
Филип Хргович отправил чемпиона мира в хевивейте в больницу
Филип Хргович отправил чемпиона мира в хевивейте в больницу
16 дней до старта Олимпиады. Чего ждать от Украины?
Олимпийские игры | 20.01.2026, 17:32
16 дней до старта Олимпиады. Чего ждать от Украины?
16 дней до старта Олимпиады. Чего ждать от Украины?
В киевском Динамо появился новый тренер и сразу получил задание
Футбол | 20.01.2026, 22:52
В киевском Динамо появился новый тренер и сразу получил задание
В киевском Динамо появился новый тренер и сразу получил задание
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Dynamo1927
Смотря на какой позиции его использовать. 
Ответить
0
Популярные новости
ОЛЕЙНИКОВА: «Многие поддерживают путина. Может, теперь люди услышат меня»
ОЛЕЙНИКОВА: «Многие поддерживают путина. Может, теперь люди услышат меня»
19.01.2026, 23:19 3
Теннис
Игрок Динамо не хочет возвращаться в Украину, несмотря на желание киевлян
Игрок Динамо не хочет возвращаться в Украину, несмотря на желание киевлян
20.01.2026, 09:18 6
Футбол
Четыре отмененных гола. Барселона потерпела поражение от Реала Сосьедад
Четыре отмененных гола. Барселона потерпела поражение от Реала Сосьедад
19.01.2026, 00:09 8
Футбол
Подробности ситуации Довбика. Артем сам принял решение
Подробности ситуации Довбика. Артем сам принял решение
20.01.2026, 01:02 6
Футбол
Усик хочет подписать историческое соглашение и установить рекорд в боксе
Усик хочет подписать историческое соглашение и установить рекорд в боксе
19.01.2026, 10:00 3
Бокс
Костюк решил отказаться от услуг двух игроков Динамо и сборной Украины
Костюк решил отказаться от услуг двух игроков Динамо и сборной Украины
20.01.2026, 08:46 25
Футбол
Hatsu Basho. Украинцы Аонишики и Шиши становятся лидерами
Hatsu Basho. Украинцы Аонишики и Шиши становятся лидерами
20.01.2026, 13:35 14
Другие виды
Зинченко только один из... За 2 месяца до Швеции можно закупать валидол
Зинченко только один из... За 2 месяца до Швеции можно закупать валидол
20.01.2026, 07:57 30
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем