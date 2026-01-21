Энрике не сдержался после поражения ПСЖ: «Чертов футбол»

Наставник «ПСЖ» Луис Энрике поделился эмоциями после поражения от «Спортинга» (1:2) в рамках общего этапа Лиги чемпионов.

«Причина нашего поражения проста: соперник отличился дважды, в то время как мы забили лишь один мяч.

Это было наше наиболее качественное выступление на выезде. Я испытываю гордость за своих подопечных. Убежден, что с подобным настроем мы способны достичь больших высот.

Итоговый счет вызывает разочарование, это досадно. На протяжении всей встречи я наблюдал на поле доминирование лишь одной команды. Мы превзошли оппонента, который, стоит признать, был весьма силен.

Такой исход угнетает, поскольку он несправедлив. В данный момент непросто рассуждать о тактике. Чертов футбол», – заявил Энрике.