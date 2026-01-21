Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Энрике не сдержался после поражения ПСЖ: «Чертов футбол»
Лига чемпионов
21 января 2026, 01:40 |
358
0

Энрике не сдержался после поражения ПСЖ: «Чертов футбол»

Тренер поделился эмоциями после матча со Спортингом

21 января 2026, 01:40 |
358
0
Энрике не сдержался после поражения ПСЖ: «Чертов футбол»
Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «ПСЖ» Луис Энрике поделился эмоциями после поражения от «Спортинга» (1:2) в рамках общего этапа Лиги чемпионов.

«Причина нашего поражения проста: соперник отличился дважды, в то время как мы забили лишь один мяч.

Это было наше наиболее качественное выступление на выезде. Я испытываю гордость за своих подопечных. Убежден, что с подобным настроем мы способны достичь больших высот.

Итоговый счет вызывает разочарование, это досадно. На протяжении всей встречи я наблюдал на поле доминирование лишь одной команды. Мы превзошли оппонента, который, стоит признать, был весьма силен.

Такой исход угнетает, поскольку он несправедлив. В данный момент непросто рассуждать о тактике. Чертов футбол», – заявил Энрике.

По теме:
Гвардиола после поражения от Буде-Глимт: «Отлично осознаю их силу»
Мбаппе повторил рекорд Криштиану Роналду в Лиге чемпионов
Галатасарай – Атлетико. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Луис Энрике ПСЖ Лига чемпионов Спортинг Лиссабон
Михаил Олексиенко Источник: RMC Sport
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Влада Седан решила насмехаться над Зинченко. Футболист отреагировал
Футбол | 20 января 2026, 18:45 5
Влада Седан решила насмехаться над Зинченко. Футболист отреагировал
Влада Седан решила насмехаться над Зинченко. Футболист отреагировал

Александр имеет ограниченную игровую практику в этом сезоне

Легенда Динамо может не вернуться в клуб из-за своей семьи
Футбол | 20 января 2026, 06:02 1
Легенда Динамо может не вернуться в клуб из-за своей семьи
Легенда Динамо может не вернуться в клуб из-за своей семьи

Сергей Ребров может возглавить «Динамо»

Источник: Динамо дало выбор звезде из Украины – новый контракт или фронт
Футбол | 20.01.2026, 07:49
Источник: Динамо дало выбор звезде из Украины – новый контракт или фронт
Источник: Динамо дало выбор звезде из Украины – новый контракт или фронт
Обновлена информация о возвращении Мудрика в футбол после допинга
Футбол | 20.01.2026, 06:22
Обновлена информация о возвращении Мудрика в футбол после допинга
Обновлена информация о возвращении Мудрика в футбол после допинга
«Это позор»: эмоциональное заявление Холанда после поражения Ман Сити
Футбол | 21.01.2026, 01:12
«Это позор»: эмоциональное заявление Холанда после поражения Ман Сити
«Это позор»: эмоциональное заявление Холанда после поражения Ман Сити
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Контракт подписан. Зинченко принял решение о своей карьере
Контракт подписан. Зинченко принял решение о своей карьере
20.01.2026, 14:40
Футбол
Усик хочет подписать историческое соглашение и установить рекорд в боксе
Усик хочет подписать историческое соглашение и установить рекорд в боксе
19.01.2026, 10:00 3
Бокс
Источник: дисквалификация Мудрика – завершена. У него будет новый клуб
Источник: дисквалификация Мудрика – завершена. У него будет новый клуб
19.01.2026, 06:44 75
Футбол
Подробности ситуации Довбика. Артем сам принял решение
Подробности ситуации Довбика. Артем сам принял решение
20.01.2026, 01:02 6
Футбол
Филип Хргович отправил чемпиона мира в хевивейте в больницу
Филип Хргович отправил чемпиона мира в хевивейте в больницу
20.01.2026, 09:48
Бокс
Hatsu Basho. Украинцы Аонишики и Шиши становятся лидерами
Hatsu Basho. Украинцы Аонишики и Шиши становятся лидерами
20.01.2026, 13:35 14
Другие виды
Четыре отмененных гола. Барселона потерпела поражение от Реала Сосьедад
Четыре отмененных гола. Барселона потерпела поражение от Реала Сосьедад
19.01.2026, 00:09 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем