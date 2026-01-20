Луис ЭНРИКЕ : «Он не убийца и не злодей. Нужно отнестись с уважением»

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике поддержал форварда национальной сборной Марокко Браима Диаса, не забившего пенальти в финале КАН 2026 против Сенегала (0:1).

«Все говорят о Браиме. Но я помню Зидана. Зидан – футбольный бог. Он сделал то же самое в финале чемпионата мира. Я также помню Серхио Рамоса, исполнившего «барышню» в важном матче.

Многие игроки так поступают. Когда ты забиваешь такие пенальти, все аплодируют и никто ничего не говорит. Если игрок терпит неудачу, у многих складывается плохое впечатление.

Браим – отличный игрок. Я его знаю. Я приглашал его в сборную Испании. Он выдающийся игрок и прекрасный человек. Это несправедливо. Я могу понять, что с этим тяжело смириться. Это спорт, где нужно показывать, что вы можете побеждать и проигрывать.

Ничего ужасного. Выигрываете вы или проиграете, ничего не произойдет. Главное – это ценности, которые вы можете показать молодежи. Он не убийца и не злодей. Нужно отнестись с уважением. Сейчас это момент давления», – сказал Энрике.