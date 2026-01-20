Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Australian Open
Элина Свитолина – Линда Климовичова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/32 финала Australian Open 2026

Коллаж Sport.ua

21 января первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 12) продолжит выступления на Открытом чемпионате Австралии 2026.

Во втором раунде украинка сыграет против Линды Климовичовой (Польша, WTA 134). Поединок начнется первым запуском на John Cain Arena. Ориентировочное время начала матча – 02:00 по Киеву.

Это будет первое очное противостояние соперниц.

Победительница поединка во втором круге встретится либо с Талией Гибсон, либо с Дианой Шнайдер.

Видеоплеер будет добавлен позже...

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

