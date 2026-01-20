Элина Свитолина – Линда Климовичова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/32 финала Australian Open 2026
21 января первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 12) продолжит выступления на Открытом чемпионате Австралии 2026.
Во втором раунде украинка сыграет против Линды Климовичовой (Польша, WTA 134). Поединок начнется первым запуском на John Cain Arena. Ориентировочное время начала матча – 02:00 по Киеву.
Это будет первое очное противостояние соперниц.
Победительница поединка во втором круге встретится либо с Талией Гибсон, либо с Дианой Шнайдер.
