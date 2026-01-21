Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Это позор»: эмоциональное заявление Холанда после поражения Ман Сити
Лига чемпионов
21 января 2026, 01:12 | Обновлено 21 января 2026, 01:27
372
0

«Это позор»: эмоциональное заявление Холанда после поражения Ман Сити

Эрлинг извинился перед фанатами

21 января 2026, 01:12 | Обновлено 21 января 2026, 01:27
372
0
«Это позор»: эмоциональное заявление Холанда после поражения Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд поделился мыслями после неудачи в матче с «Буде-Глимт» в рамках 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов (1:3).

«Я полностью признаю свою ответственность, как и Родри, Джиджо [Доннарумма], Тиджани [Рейндерс] и все остальные опытные футболисты.

Моя цель – не поиск виноватых, однако нам всем следует проявлять больше инициативы, ведь текущего уровня недостаточно. Мы представляем «Манчестер Сити», и отсутствие побед для нас недопустимо, так быть не должно.

У меня нет готовых решений. Я отвечаю за то, что не сумел реализовать свои моменты. Хочу извиниться перед каждым фанатом «Ман Сити», перед каждым, кто проделал путь [в Буде], потому что произошедшее – это позор. Честно говоря, мне трудно подобрать слова, так как ответов у меня нет, я лишь могу выразить свое сожаление.

Не стану обсуждать свои эмоции. Каждый раз, выходя на газон, я отдаю всего себя, и это происходит регулярно, учитывая наш плотный график. Стараться изо всех сил – моя прямая обязанность.

Я приложу все усилия, чтобы подготовиться к следующей встрече, ведь уже через четыре дня нам предстоит новый поединок, где мы обязаны реабилитироваться», – цитирует Холанда TNT Sports.

По теме:
Гвардиола после поражения от Буде-Глимт: «Отлично осознаю их силу»
Мбаппе повторил рекорд Криштиану Роналду в Лиге чемпионов
Галатасарай – Атлетико. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Эрлинг Холанд Манчестер Сити Буде-Глимт Лига чемпионов Джанлуиджи Доннарумма Тиджани Рейндерс
Михаил Олексиенко Источник
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Зинченко только один из... За 2 месяца до Швеции можно закупать валидол
Футбол | 20 января 2026, 07:57 30
Зинченко только один из... За 2 месяца до Швеции можно закупать валидол
Зинченко только один из... За 2 месяца до Швеции можно закупать валидол

Треть состава сборной Украины совсем не готова к главным баталиям весны

Игрок Динамо не хочет возвращаться в Украину, несмотря на желание киевлян
Футбол | 20 января 2026, 09:18 6
Игрок Динамо не хочет возвращаться в Украину, несмотря на желание киевлян
Игрок Динамо не хочет возвращаться в Украину, несмотря на желание киевлян

Клуб хотел бы вернуть Витиньо

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 20 января
Футбол | 20.01.2026, 14:36
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 20 января
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 20 января
Дубль Мбаппе, перфоманс Вини. Реал Мадрид уничтожил Монако в Лиге чемпионов
Футбол | 20.01.2026, 23:59
Дубль Мбаппе, перфоманс Вини. Реал Мадрид уничтожил Монако в Лиге чемпионов
Дубль Мбаппе, перфоманс Вини. Реал Мадрид уничтожил Монако в Лиге чемпионов
Реал – Монако – 6:1. Королевский разгром в Лиге чемпионов. Видео голов
Футбол | 21.01.2026, 00:54
Реал – Монако – 6:1. Королевский разгром в Лиге чемпионов. Видео голов
Реал – Монако – 6:1. Королевский разгром в Лиге чемпионов. Видео голов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Контракт подписан. Зинченко принял решение о своей карьере
Контракт подписан. Зинченко принял решение о своей карьере
20.01.2026, 14:40
Футбол
16 дней до старта Олимпиады. Чего ждать от Украины?
16 дней до старта Олимпиады. Чего ждать от Украины?
20.01.2026, 17:32 18
Олимпийские игры
Обновлена информация о возвращении Мудрика в футбол после допинга
Обновлена информация о возвращении Мудрика в футбол после допинга
20.01.2026, 06:22 12
Футбол
Подробности ситуации Довбика. Артем сам принял решение
Подробности ситуации Довбика. Артем сам принял решение
20.01.2026, 01:02 6
Футбол
Источник: дисквалификация Мудрика – завершена. У него будет новый клуб
Источник: дисквалификация Мудрика – завершена. У него будет новый клуб
19.01.2026, 06:44 75
Футбол
Определена соперница Свитолиной в 1/32 финала Australian Open 2026
Определена соперница Свитолиной в 1/32 финала Australian Open 2026
19.01.2026, 11:29 2
Теннис
Усик назвал три причины выйти на бой с Уайлдером
Усик назвал три причины выйти на бой с Уайлдером
19.01.2026, 03:55 3
Бокс
Hatsu Basho. Украинцы обходят йокодзун
Hatsu Basho. Украинцы обходят йокодзун
19.01.2026, 13:22 2
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем