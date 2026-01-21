«Это позор»: эмоциональное заявление Холанда после поражения Ман Сити

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд поделился мыслями после неудачи в матче с «Буде-Глимт» в рамках 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов (1:3).

«Я полностью признаю свою ответственность, как и Родри, Джиджо [Доннарумма], Тиджани [Рейндерс] и все остальные опытные футболисты.

Моя цель – не поиск виноватых, однако нам всем следует проявлять больше инициативы, ведь текущего уровня недостаточно. Мы представляем «Манчестер Сити», и отсутствие побед для нас недопустимо, так быть не должно.

У меня нет готовых решений. Я отвечаю за то, что не сумел реализовать свои моменты. Хочу извиниться перед каждым фанатом «Ман Сити», перед каждым, кто проделал путь [в Буде], потому что произошедшее – это позор. Честно говоря, мне трудно подобрать слова, так как ответов у меня нет, я лишь могу выразить свое сожаление.

Не стану обсуждать свои эмоции. Каждый раз, выходя на газон, я отдаю всего себя, и это происходит регулярно, учитывая наш плотный график. Стараться изо всех сил – моя прямая обязанность.

Я приложу все усилия, чтобы подготовиться к следующей встрече, ведь уже через четыре дня нам предстоит новый поединок, где мы обязаны реабилитироваться», – цитирует Холанда TNT Sports.