«Это позор»: эмоциональное заявление Холанда после поражения Ман Сити
Эрлинг извинился перед фанатами
Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд поделился мыслями после неудачи в матче с «Буде-Глимт» в рамках 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов (1:3).
«Я полностью признаю свою ответственность, как и Родри, Джиджо [Доннарумма], Тиджани [Рейндерс] и все остальные опытные футболисты.
Моя цель – не поиск виноватых, однако нам всем следует проявлять больше инициативы, ведь текущего уровня недостаточно. Мы представляем «Манчестер Сити», и отсутствие побед для нас недопустимо, так быть не должно.
У меня нет готовых решений. Я отвечаю за то, что не сумел реализовать свои моменты. Хочу извиниться перед каждым фанатом «Ман Сити», перед каждым, кто проделал путь [в Буде], потому что произошедшее – это позор. Честно говоря, мне трудно подобрать слова, так как ответов у меня нет, я лишь могу выразить свое сожаление.
Не стану обсуждать свои эмоции. Каждый раз, выходя на газон, я отдаю всего себя, и это происходит регулярно, учитывая наш плотный график. Стараться изо всех сил – моя прямая обязанность.
Я приложу все усилия, чтобы подготовиться к следующей встрече, ведь уже через четыре дня нам предстоит новый поединок, где мы обязаны реабилитироваться», – цитирует Холанда TNT Sports.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Треть состава сборной Украины совсем не готова к главным баталиям весны
Клуб хотел бы вернуть Витиньо