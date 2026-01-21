Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
21 января 2026, 02:53 |
Гвардиола после поражения от Буде-Глимт: «Отлично осознаю их силу»

Тренер высказался о неудаче в поединке Лиги чемпионов

Гвардиола после поражения от Буде-Глимт: «Отлично осознаю их силу»
Пеп Гвардиола высказался о неудаче в поединке против «Буде–Глимт» (1:3) в Лиге чемпионов.

«Факт поражения очевиден. Я отлично осознаю силу этого оппонента: их выступление в полуфинале Лиги Европы прошлого сезона еще свежо в памяти. В то же время наш состав ослаблен потерями, и отсутствие ключевых исполнителей лишило нас необходимой стабильности.

Многим футболистам следует прибавлять, особенно учитывая то, как они сражались в формате 10 на 11. Нам необходимо в кратчайшие сроки исправить положение в предстоящих встречах с «Вулвз» и «Галатасараем». Мы очень рассчитываем на возвращение в строй травмированных игроков.

Я категорически не согласен с утверждением, что команда действовала отстраненно. В нашем распоряжении не было Доку, Савиньо и других профильных вингеров, хватало дефицита и в иных линиях, но у меня не возникло чувства, будто мысли игроков были заняты чем–то другим.

«Буде» демонстрирует отличную организацию, они вынуждают вас смещаться на фланги, а у нас как раз не хватало мастеров, способных обыгрывать один на один для создания остроты. Соперник действительно силен, примите мои поздравления», – подчеркнул главный тренер «Манчестер Сити».

Пеп Гвардиола Манчестер Сити Буде-Глимт Лига чемпионов Жереми Доку Вулверхэмптон Галатасарай
Михаил Олексиенко Источник: Sky Sports
Комментарии
