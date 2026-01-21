Гвардиола после поражения от Буде-Глимт: «Отлично осознаю их силу»
Тренер высказался о неудаче в поединке Лиги чемпионов
Пеп Гвардиола высказался о неудаче в поединке против «Буде–Глимт» (1:3) в Лиге чемпионов.
«Факт поражения очевиден. Я отлично осознаю силу этого оппонента: их выступление в полуфинале Лиги Европы прошлого сезона еще свежо в памяти. В то же время наш состав ослаблен потерями, и отсутствие ключевых исполнителей лишило нас необходимой стабильности.
Многим футболистам следует прибавлять, особенно учитывая то, как они сражались в формате 10 на 11. Нам необходимо в кратчайшие сроки исправить положение в предстоящих встречах с «Вулвз» и «Галатасараем». Мы очень рассчитываем на возвращение в строй травмированных игроков.
Я категорически не согласен с утверждением, что команда действовала отстраненно. В нашем распоряжении не было Доку, Савиньо и других профильных вингеров, хватало дефицита и в иных линиях, но у меня не возникло чувства, будто мысли игроков были заняты чем–то другим.
«Буде» демонстрирует отличную организацию, они вынуждают вас смещаться на фланги, а у нас как раз не хватало мастеров, способных обыгрывать один на один для создания остроты. Соперник действительно силен, примите мои поздравления», – подчеркнул главный тренер «Манчестер Сити».
