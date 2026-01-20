Холанд забил в ЛЧ больше, чем все норвежские клубы вместе с сезона 2000/01

Манчестер Сити вместе с норвежским нападающим Эрлингом Холандом сыграет матч Лиги чемпионов, который состоится в Норвегии.

Произойдет это в матче 7-го тура этапа лиги, в котором «горожане» будут играть на выезде против Буде-Глимта.

Интересным фактом, предшествующим этой игре, является то, что Холанд, начиная с сезона 2000/01, забил в Лиге чемпионов больше голов, чем все норвежские клубы в целом за данный период:

Эрлинг Холанд – 55 голов в 54 матчах

Норвежские клубы – 48 голов в 42 матчах

Голы Эрлинга Холанда в Лиге чемпионов (55)

8 – РБ Зальцбург

15 – Боруссия Дортмунд

32 – Манчестер Сити

Голы норвежских команд в Лиге чемпионов, начиная с сезона 2000/01 (48)

39 – Русенборг

9 – Буде-Глимт