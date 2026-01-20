Холанд забил в ЛЧ больше, чем все норвежские клубы вместе с сезона 2000/01
Норвежский нападающий Манчестер Сити сыграет матч Лиги чемпионов в Норвегии
Манчестер Сити вместе с норвежским нападающим Эрлингом Холандом сыграет матч Лиги чемпионов, который состоится в Норвегии.
Произойдет это в матче 7-го тура этапа лиги, в котором «горожане» будут играть на выезде против Буде-Глимта.
Интересным фактом, предшествующим этой игре, является то, что Холанд, начиная с сезона 2000/01, забил в Лиге чемпионов больше голов, чем все норвежские клубы в целом за данный период:
- Эрлинг Холанд – 55 голов в 54 матчах
- Норвежские клубы – 48 голов в 42 матчах
Голы Эрлинга Холанда в Лиге чемпионов (55)
- 8 – РБ Зальцбург
- 15 – Боруссия Дортмунд
- 32 – Манчестер Сити
Голы норвежских команд в Лиге чемпионов, начиная с сезона 2000/01 (48)
- 39 – Русенборг
- 9 – Буде-Глимт
Erling Haaland has netted more goals in the UEFA Champions League (55 in 54 games) than all Norwegian teams combined since 2000/01 season (48 in 42 games). 🤯#UCL pic.twitter.com/grRynQlYTD— Squawka Live (@Squawka_Live) January 20, 2026
