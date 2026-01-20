Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Холанд забил в ЛЧ больше, чем все норвежские клубы вместе с сезона 2000/01
Лига чемпионов
20 января 2026, 12:29 |
Холанд забил в ЛЧ больше, чем все норвежские клубы вместе с сезона 2000/01

Норвежский нападающий Манчестер Сити сыграет матч Лиги чемпионов в Норвегии

Холанд забил в ЛЧ больше, чем все норвежские клубы вместе с сезона 2000/01
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Манчестер Сити вместе с норвежским нападающим Эрлингом Холандом сыграет матч Лиги чемпионов, который состоится в Норвегии.

Произойдет это в матче 7-го тура этапа лиги, в котором «горожане» будут играть на выезде против Буде-Глимта.

Интересным фактом, предшествующим этой игре, является то, что Холанд, начиная с сезона 2000/01, забил в Лиге чемпионов больше голов, чем все норвежские клубы в целом за данный период:

  • Эрлинг Холанд – 55 голов в 54 матчах
  • Норвежские клубы – 48 голов в 42 матчах

Голы Эрлинга Холанда в Лиге чемпионов (55)

  • 8 – РБ Зальцбург
  • 15 – Боруссия Дортмунд
  • 32 – Манчестер Сити

Голы норвежских команд в Лиге чемпионов, начиная с сезона 2000/01 (48)

  • 39 – Русенборг
  • 9 – Буде-Глимт
Лига чемпионов Манчестер Сити Буде-Глимт статистика Эрлинг Холанд Русенборг
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
