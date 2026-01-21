Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мбаппе повторил рекорд Криштиану Роналду в Лиге чемпионов
Лига чемпионов
21 января 2026, 02:47 |
61
0

Мбаппе повторил рекорд Криштиану Роналду в Лиге чемпионов

Француз достиг исторического показателя

21 января 2026, 02:47 |
61
0
Мбаппе повторил рекорд Криштиану Роналду в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

Французский форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе оформил дубль в поединке 7–го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона–2025/2026 против «Монако» (6:1). Благодаря этому успеху он повторил исторический рекорд португальской звезды Криштиану Роналду в рамках главного еврокубка.

Согласно данным Opta Sport, в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов Мбаппе довел число своих голов до 11. Это является наивысшим показателем среди всех футболистов на групповой или общей стадии турнира. Ранее аналогичного результата удалось достичь лишь Роналду в сезоне–2015/2016.

Стоит добавить, что суммарно в текущем сезоне во всех официальных турнирах за клуб Мбаппе записал на свой счет 30 забитых мячей и 5 голевых пасов, проведя 26 матчей.

По теме:
Гвардиола после поражения от Буде-Глимт: «Отлично осознаю их силу»
Галатасарай – Атлетико. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Вильярреал – Аякс – 1:2. Нидерландцы поднялись со дна. Видео голов и обзор
Килиан Мбаппе Реал Мадрид Лига чемпионов Монако Реал - Монако
Михаил Олексиенко
Михаил Олексиенко Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Обновлена информация о возвращении Мудрика в футбол после допинга
Футбол | 20 января 2026, 06:22 12
Обновлена информация о возвращении Мудрика в футбол после допинга
Обновлена информация о возвращении Мудрика в футбол после допинга

Украинец ждет официальных выводов

Марк Гехи в Манчестер Сити: еще один топ-трансфер «горожан»
Футбол | 20 января 2026, 18:47 10
Марк Гехи в Манчестер Сити: еще один топ-трансфер «горожан»
Марк Гехи в Манчестер Сити: еще один топ-трансфер «горожан»

«Сити» работает безупречно на трансферном рынке

Энрике не сдержался после поражения ПСЖ: «Чертов футбол»
Футбол | 21.01.2026, 01:40
Энрике не сдержался после поражения ПСЖ: «Чертов футбол»
Энрике не сдержался после поражения ПСЖ: «Чертов футбол»
Источник: Динамо дало выбор звезде из Украины – новый контракт или фронт
Футбол | 20.01.2026, 07:49
Источник: Динамо дало выбор звезде из Украины – новый контракт или фронт
Источник: Динамо дало выбор звезде из Украины – новый контракт или фронт
Легенда Динамо может не вернуться в клуб из-за своей семьи
Футбол | 20.01.2026, 06:02
Легенда Динамо может не вернуться в клуб из-за своей семьи
Легенда Динамо может не вернуться в клуб из-за своей семьи
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Подробности ситуации Довбика. Артем сам принял решение
Подробности ситуации Довбика. Артем сам принял решение
20.01.2026, 01:02 6
Футбол
Владимир Кличко вынужден отложить свои планы из-за диктатора путина
Владимир Кличко вынужден отложить свои планы из-за диктатора путина
20.01.2026, 02:12 1
Бокс
Четыре отмененных гола. Барселона потерпела поражение от Реала Сосьедад
Четыре отмененных гола. Барселона потерпела поражение от Реала Сосьедад
19.01.2026, 00:09 8
Футбол
Игрок Динамо не хочет возвращаться в Украину, несмотря на желание киевлян
Игрок Динамо не хочет возвращаться в Украину, несмотря на желание киевлян
20.01.2026, 09:18 6
Футбол
Усик назвал три причины выйти на бой с Уайлдером
Усик назвал три причины выйти на бой с Уайлдером
19.01.2026, 03:55 3
Бокс
Костюк решил отказаться от услуг двух игроков Динамо и сборной Украины
Костюк решил отказаться от услуг двух игроков Динамо и сборной Украины
20.01.2026, 08:46 25
Футбол
Усик хочет подписать историческое соглашение и установить рекорд в боксе
Усик хочет подписать историческое соглашение и установить рекорд в боксе
19.01.2026, 10:00 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем