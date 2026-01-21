Мбаппе повторил рекорд Криштиану Роналду в Лиге чемпионов

Французский форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе оформил дубль в поединке 7–го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона–2025/2026 против «Монако» (6:1). Благодаря этому успеху он повторил исторический рекорд португальской звезды Криштиану Роналду в рамках главного еврокубка.

Согласно данным Opta Sport, в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов Мбаппе довел число своих голов до 11. Это является наивысшим показателем среди всех футболистов на групповой или общей стадии турнира. Ранее аналогичного результата удалось достичь лишь Роналду в сезоне–2015/2016.

Стоит добавить, что суммарно в текущем сезоне во всех официальных турнирах за клуб Мбаппе записал на свой счет 30 забитых мячей и 5 голевых пасов, проведя 26 матчей.