Мбаппе повторил рекорд Криштиану Роналду в Лиге чемпионов
Француз достиг исторического показателя
Французский форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе оформил дубль в поединке 7–го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона–2025/2026 против «Монако» (6:1). Благодаря этому успеху он повторил исторический рекорд португальской звезды Криштиану Роналду в рамках главного еврокубка.
Согласно данным Opta Sport, в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов Мбаппе довел число своих голов до 11. Это является наивысшим показателем среди всех футболистов на групповой или общей стадии турнира. Ранее аналогичного результата удалось достичь лишь Роналду в сезоне–2015/2016.
Стоит добавить, что суммарно в текущем сезоне во всех официальных турнирах за клуб Мбаппе записал на свой счет 30 забитых мячей и 5 голевых пасов, проведя 26 матчей.
11 - @KMbappe 🇫🇷 has scored 11 goals in this season's @ChampionsLeague - the joint-most by any player in a single group stage/league phase in the competition, levelling Cristiano Ronaldo in 2015-16. Emulating. pic.twitter.com/mtggehiOZ1— OptaJose (@OptaJose) January 20, 2026
