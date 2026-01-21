Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Вильярреал – Аякс – 1:2. Нидерландцы поднялись со дна. Видео голов и обзор
Лига Чемпионов
Вильярреал
20.01.2026 22:00 – FT 1 : 2
Аякс
Лига чемпионов
21 января 2026, 02:23 | Обновлено 21 января 2026, 02:32
21
0

Смотрите видеообзор поединка 7-го тура Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 20 января состоялся матч 7-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.

Испанский Вильярреал дома уступил нидерландскому Аяксу (1:2).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Аякс после 5 подряд поражений выиграл два матча, набрал 6 очков и сохраняет минимальные шансы на выход в плей-офф

Лига чемпионов УЕФА 2025/26

6-й тур. 20 января

22:00 Вильярреал (Испания) – Аякс (Нидерланды) – 1:2

Голы: Тани Олувасейи, 49 – Оскар Глух, 61, Оливер Эдвардсен, 90

Видео голов и обзор матча

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Оливер Эдвардсен (Аякс), асcист Антон Гоэи.
61’
ГОЛ ! Мяч забил Оскар Глоч (Аякс).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Тани Олувасейи (Вильярреал), асcист Рафа Марин.
Вильярреал Аякс Лига чемпионов Оскар Глух видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
