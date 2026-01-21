Вильярреал – Аякс – 1:2. Нидерландцы поднялись со дна. Видео голов и обзор

Вечером 20 января состоялся матч 7-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.

Испанский Вильярреал дома уступил нидерландскому Аяксу (1:2).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Аякс после 5 подряд поражений выиграл два матча, набрал 6 очков и сохраняет минимальные шансы на выход в плей-офф

Лига чемпионов УЕФА 2025/26

6-й тур. 20 января

22:00 Вильярреал (Испания) – Аякс (Нидерланды) – 1:2

Голы: Тани Олувасейи, 49 – Оскар Глух, 61, Оливер Эдвардсен, 90

Видео голов и обзор матча