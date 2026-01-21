20.01.2026 22:00 – FT 1 : 2
Вильярреал – Аякс – 1:2. Нидерландцы поднялись со дна. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка 7-го тура Лиги чемпионов
Вечером 20 января состоялся матч 7-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.
Испанский Вильярреал дома уступил нидерландскому Аяксу (1:2).
Аякс после 5 подряд поражений выиграл два матча, набрал 6 очков и сохраняет минимальные шансы на выход в плей-офф
Лига чемпионов УЕФА 2025/26
6-й тур. 20 января
22:00 Вильярреал (Испания) – Аякс (Нидерланды) – 1:2
Голы: Тани Олувасейи, 49 – Оскар Глух, 61, Оливер Эдвардсен, 90
Видео голов и обзор матча
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Оливер Эдвардсен (Аякс), асcист Антон Гоэи.
61’
ГОЛ ! Мяч забил Оскар Глоч (Аякс).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Тани Олувасейи (Вильярреал), асcист Рафа Марин.
