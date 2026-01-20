Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Аякс вырвал победу над Вильярреалом и сохранил шансы на плей-оф ЛЧ
20.01.2026 22:00 – FT 1 : 2
20 января 2026, 23:57 | Обновлено 20 января 2026, 23:59
Аякс вырвал победу над Вильярреалом и сохранил шансы на плей-оф ЛЧ

Эдвардсен забил гол на 90-й минуте и позволил нидерландскому клубу набрать три балла

Аякс вырвал победу над Вильярреалом и сохранил шансы на плей-оф ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine.

Во вторник, 20 января, состоялся матч седьмого тура основного этапа Лиги чемпионов, в котором встретились испанский «Вильярреал» и нидерландский «Аякс».

Гости забили победный гол на 90-й минуте и одолели соперника со счетом 2:1. В первом тайме зрители голов не увидели, однако во второй половине игры соперники забили три мяча.

На 49-й минуте канадский нападающий Тани Олувасейи открыл счет красивым ударом из-за пределов штрафной площади. Главный арбитр засчитал гол после консультаций с видеоассистентом.

На 61-й минуте «желтая субмарина» сумела восстановить паритет благодаря усилиям израильского полузащитника Оскара Глуха. 25-летний футболист успешно и хладнокровно реализовал штрафной удар, переиграв вратаря испанской команды.

Точку в этом противостоянии поставил Оливер Эдвардсен. Норвежский нападающий получил передачу в штрафной площади и забил важный гол, который принес три балла амстердамской команде.

В активе «Аякса» шесть баллов, представитель Нидерландов продолжает бороться за попадание в плей-офф. «Вильярреал» остался на предпоследнем месте, набрав за семь туров всего один пункт.

Лига чемпионов, 7-й тур. 20 января

Вильярреал (Испания) – Аякс (Нидерланды) – 1:2

Голы: Олувасейи, 49 – Глух, 61, Эдвардсен, 90

Фотогалерея:

