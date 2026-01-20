Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Вильярреал – Аякс. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
20 января 2026, 13:52 | Обновлено 20 января 2026, 14:28
Вильярреал – Аякс. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 20 января и начнется в 22:00 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine

20 января на Керамика пройдет матч 7-го тура основного раунда Лиги чемпионов УЕФА, в котором Вильярреал встретится с Аяксом. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Вильярреал

Команда уже не в первый раз играет под руководством Марселино. Он вывел ее из затяжного кризиса в позапрошлом сезоне, а потом с 70 очками уверенно прописался в топ-пять Примеры. Более того, там сейчас только набирают обороты. С учетом побед в крайних двух турах, уже взято 41 очко, что позволяет держаться аж на третьем месте, опережая даже Атлетико - при том, что мадридский гранд сыграл на один матч больше!

Но у этого успеха есть своя цена - на другие турниры не хватает то ли сил, то ли мотивации. И это не только кубка касается - в Лиге чемпионов возвращение испанцев получилось полностью провальным. Они там ограничиваются только одной ничьей, и то вырванной дома с Ювентусом. Всем остальным соперникам и везде неизменно проигрывали, став одним из главных разочарований этого розыгрыша.

Аякс

Клуб, при своем статусе гранда голландского, да и европейского футбола, в последнее время был задвинут на вторые роли даже в родной Эредивизии. Были отличные шансы наконец-то взять титул в прошлом розыгрыше. Но провальный финиш привел к тому, что золото чуть ли не буквально вручили ПСВ. Сейчас и вовсе пытаются очнуться от провальной ставки летом на Хейтингу. Пока что получилось приблизиться к Фейеноорду, но о первом месте, пожалуй, нужно забывать.

В Лиге чемпионов голландцы и вовсе долго смотрелись беззубо. Там пять первых туров приносили только поражения, причем с общим счетом 1-16. И только в декабре, наконец-то прибавив, гости из Амстердама сумели добиться победы 4:2 на поле Карабаха. Но это уже больше осечка азербайджанцев, и реальных шансов зацепиться за плей-офф все равно нет.

Статистика личных встреч

Впервые к этой испанской команде приедут гости из Амстердама.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.36 для Вильярреала и 9.00 для Аякса.

Букмекерские конторы считают явным фаворитом Марселино и его подопечных. Но им уже тут ничего не нужно - ставим на гостей с форой +1,5 гола (коэффициент - 1,60).

Прогноз Sport.ua
Вильярреал
20 января 2026 -
22:00
Аякс
Вильярреал Аякс Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
