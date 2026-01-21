21 января на «Рамс Парк» пройдет матч 7-го тура основного раунда Лиги чемпионов УЕФА, в котором Галатасарай встретится с Атлетико. Поединок начнется в 19:45 по киевскому времени.

Галатасарай

Команда при нынешнем наставнике, Окане Буруке, закрепилась в статусе флагмана современного турецкого футбола. Очередным подтверждением этого статуса стало то, что прошлой весной оформили золотой дубль. Да и сейчас получается держать на дистанции Фенербахче и других преследователей. Правда, при этом проиграли преследователю в рамках Суперкубка страны.

Зато получается неплохо в Лиге чемпионов. Турок даже не смутил старт в виде 1:5 во Франкфурте-на-Майне - благо, потом получилось последовательно обыграть Ливерпуль, Буде/Глимт и Аякс. Впрочем, 2025-й год в этом турнире закончили на минорной ноте, проиграв как Юниону дома, так и Монако в гостях. Если не переломить эту тенденцию, можно упустить выход в плей-офф.

Атлетико

Клуб уже упускал в позапрошлом сезоне третье место - тогда финишировали за пиковой Жироной Цыганкова и Довбика. Это не повторилось в 2024/2025, но добиться большего, серьезно бросить вызов Барселоне и Реалу так и не вышло тогда. И не получается сейчас, и новый календарный год фактически начался с поражения соседу в рамках Суперкубка. Впрочем, сейчас вообще спор идет не с парой грандов, а с Вильярреалом, за третье место - и в нем мадридцы пока что идут догоняющими.

В Лиге чемпионов подопечные Симеоне начинали с того, что обидно упустили ничью в Ливерпуле: отыгрались с 0:2, но пропустили в самой концовке. Более того, разгромив потом Айнтрахт, испанцы были разбиты Арсеналом 0:4. И только потом ситуация стабилизировалась, и, выдав еще три победы, команда де-факто обеспечила право сыграть в плей-офф.

Статистика личных встреч

Всего было шесть матчей в еврокубках. Сначала трижды заканчивали ничьими, потом столько же раз побеждали подопечные Симеоне.

Прогноз

Букмекерские конторы больше верят в гостей. Но они тут играют зрелищно - возьмем тотал более 3,0 голов (коэффициент - 1,85).