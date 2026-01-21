Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Галатасарай – Атлетико. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Лига Чемпионов
Галатасарай
21.01.2026 19:45 - : -
Атлетико Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
21 января 2026, 02:34 | Обновлено 21 января 2026, 02:35
11
0

Галатасарай – Атлетико. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 21 января и начнется в 19:45 по Киеву

21 января 2026, 02:34 | Обновлено 21 января 2026, 02:35
11
0
Галатасарай – Атлетико. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

21 января на «Рамс Парк» пройдет матч 7-го тура основного раунда Лиги чемпионов УЕФА, в котором Галатасарай встретится с Атлетико. Поединок начнется в 19:45 по киевскому времени.

Галатасарай

Команда при нынешнем наставнике, Окане Буруке, закрепилась в статусе флагмана современного турецкого футбола. Очередным подтверждением этого статуса стало то, что прошлой весной оформили золотой дубль. Да и сейчас получается держать на дистанции Фенербахче и других преследователей. Правда, при этом проиграли преследователю в рамках Суперкубка страны.

Зато получается неплохо в Лиге чемпионов. Турок даже не смутил старт в виде 1:5 во Франкфурте-на-Майне - благо, потом получилось последовательно обыграть Ливерпуль, Буде/Глимт и Аякс. Впрочем, 2025-й год в этом турнире закончили на минорной ноте, проиграв как Юниону дома, так и Монако в гостях. Если не переломить эту тенденцию, можно упустить выход в плей-офф.

Атлетико

Клуб уже упускал в позапрошлом сезоне третье место - тогда финишировали за пиковой Жироной Цыганкова и Довбика. Это не повторилось в 2024/2025, но добиться большего, серьезно бросить вызов Барселоне и Реалу так и не вышло тогда. И не получается сейчас, и новый календарный год фактически начался с поражения соседу в рамках Суперкубка. Впрочем, сейчас вообще спор идет не с парой грандов, а с Вильярреалом, за третье место - и в нем мадридцы пока что идут догоняющими.

В Лиге чемпионов подопечные Симеоне начинали с того, что обидно упустили ничью в Ливерпуле: отыгрались с 0:2, но пропустили в самой концовке. Более того, разгромив потом Айнтрахт, испанцы были разбиты Арсеналом 0:4. И только потом ситуация стабилизировалась, и, выдав еще три победы, команда де-факто обеспечила право сыграть в плей-офф.

Статистика личных встреч

Всего было шесть матчей в еврокубках. Сначала трижды заканчивали ничьими, потом столько же раз побеждали подопечные Симеоне.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 3.54 для Галатасарая и 2.09 для Атлетико. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Букмекерские конторы больше верят в гостей. Но они тут играют зрелищно - возьмем тотал более 3,0 голов (коэффициент - 1,85).

Прогноз Sport.ua
Галатасарай
21 января 2026 -
19:45
Атлетико Мадрид
Тотал больше 3 1.85 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Гвардиола после поражения от Буде-Глимт: «Отлично осознаю их силу»
Мбаппе повторил рекорд Криштиану Роналду в Лиге чемпионов
Вильярреал – Аякс – 1:2. Нидерландцы поднялись со дна. Видео голов и обзор
Галатасарай Атлетико Мадрид Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Зинченко только один из... За 2 месяца до Швеции можно закупать валидол
Футбол | 20 января 2026, 07:57 30
Зинченко только один из... За 2 месяца до Швеции можно закупать валидол
Зинченко только один из... За 2 месяца до Швеции можно закупать валидол

Треть состава сборной Украины совсем не готова к главным баталиям весны

Легенда Динамо может не вернуться в клуб из-за своей семьи
Футбол | 20 января 2026, 06:02 1
Легенда Динамо может не вернуться в клуб из-за своей семьи
Легенда Динамо может не вернуться в клуб из-за своей семьи

Сергей Ребров может возглавить «Динамо»

Владимир Кличко вынужден отложить свои планы из-за диктатора путина
Бокс | 20.01.2026, 02:12
Владимир Кличко вынужден отложить свои планы из-за диктатора путина
Владимир Кличко вынужден отложить свои планы из-за диктатора путина
Марк Гехи в Манчестер Сити: еще один топ-трансфер «горожан»
Футбол | 20.01.2026, 18:47
Марк Гехи в Манчестер Сити: еще один топ-трансфер «горожан»
Марк Гехи в Манчестер Сити: еще один топ-трансфер «горожан»
Олег САЛЕНКО: «Никто не знает, зачем его вообще покупали в Динамо»
Футбол | 21.01.2026, 01:01
Олег САЛЕНКО: «Никто не знает, зачем его вообще покупали в Динамо»
Олег САЛЕНКО: «Никто не знает, зачем его вообще покупали в Динамо»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Футболист Динамо близок к переходу в Китай, заманили большими деньгами
Футболист Динамо близок к переходу в Китай, заманили большими деньгами
19.01.2026, 08:59 1
Футбол
Усик хочет подписать историческое соглашение и установить рекорд в боксе
Усик хочет подписать историческое соглашение и установить рекорд в боксе
19.01.2026, 10:00 3
Бокс
Подробности ситуации Довбика. Артем сам принял решение
Подробности ситуации Довбика. Артем сам принял решение
20.01.2026, 01:02 6
Футбол
16 дней до старта Олимпиады. Чего ждать от Украины?
16 дней до старта Олимпиады. Чего ждать от Украины?
20.01.2026, 17:32 18
Олимпийские игры
Фьюри назвал двух боксеров, с которыми Усик никогда не выйдет на ринг
Фьюри назвал двух боксеров, с которыми Усик никогда не выйдет на ринг
19.01.2026, 00:02 2
Бокс
Филип Хргович отправил чемпиона мира в хевивейте в больницу
Филип Хргович отправил чемпиона мира в хевивейте в больницу
20.01.2026, 09:48
Бокс
Обновлена информация о возвращении Мудрика в футбол после допинга
Обновлена информация о возвращении Мудрика в футбол после допинга
20.01.2026, 06:22 12
Футбол
Костюк сказал сыну легенды Динамо, что ему лучше играть за другой клуб
Костюк сказал сыну легенды Динамо, что ему лучше играть за другой клуб
19.01.2026, 10:33 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем