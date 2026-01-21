Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Забивали только гости. Атлетико сыграл вничью с Галатасараем
Лига Чемпионов
Галатасарай
21.01.2026 19:45 – FT 1 : 1
Атлетико Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
21 января 2026, 21:40 | Обновлено 21 января 2026, 22:37
195
2

Забивали только гости. Атлетико сыграл вничью с Галатасараем

Матч завершился со счетом 1:1

21 января 2026, 21:40 | Обновлено 21 января 2026, 22:37
195
2 Comments
Забивали только гости. Атлетико сыграл вничью с Галатасараем
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 21 января 2026 года, состоялся матч 7-го тура основного этапа Лиги чемпионов между турецким «Галатасараем» и мадридским «Атлетико».

Игра прошла на стадионе «Рамс Парк» в Стамбуле и завершилась ничейным счетом 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Оба гола в матче забили футболисты «матрасников». Сначала на 4-й минуте Джулиано Симеоне открыл счет встречи, но уже через 16 минут Маркос Льоренте отправил мяч в сетку собственных ворот.

Лига чемпионов 2025/26. Основной этап, 7-й тур, 21 января

Галатасарай – Атлетико Мадрид – 1:1

Голы: Льоренте, 20 (автогол) – Симеоне, 4

Видеообзор поединка

События матча

20’
ГОЛ ! Автогол забил Маркос Льоренте (Атлетико Мадрид).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Джулиано Симеоне (Атлетико Мадрид), асcист Маттео Руджери.
По теме:
ВИДЕО. Шоу в Праге: после дубля Фермина Лопеса Левандовски забил автогол
ВИДЕО. Собослаи со штрафного вывел Ливерпуль вперед в матче ЛЧ с Марселем
Галатасарай – Атлетико – 1:1. Как забил сын Симеоне? Видео голов и обзор
Атлетико Мадрид Галатасарай Маркос Льоренте Джулиано Симеоне Лига чемпионов видео голов и обзор
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Свитолина разобралась с полькой и пробилась в 1/16 финала Australian Open
Теннис | 21 января 2026, 03:30 22
Свитолина разобралась с полькой и пробилась в 1/16 финала Australian Open
Свитолина разобралась с полькой и пробилась в 1/16 финала Australian Open

Линда Климовичова доставила Элине немало проблем в первом сете

Источник: клуб УПЛ в конце сезона прекратит существование
Футбол | 21 января 2026, 02:58 8
Источник: клуб УПЛ в конце сезона прекратит существование
Источник: клуб УПЛ в конце сезона прекратит существование

Рух готов превратиться только в академию

Александр УСИК: «Он на первом месте в моем списке самых тяжелых соперников»
Бокс | 21.01.2026, 08:31
Александр УСИК: «Он на первом месте в моем списке самых тяжелых соперников»
Александр УСИК: «Он на первом месте в моем списке самых тяжелых соперников»
Арсенал догнал Челси по количеству выходов в 1/8 финала Лиги чемпионов
Футбол | 21.01.2026, 15:28
Арсенал догнал Челси по количеству выходов в 1/8 финала Лиги чемпионов
Арсенал догнал Челси по количеству выходов в 1/8 финала Лиги чемпионов
Марсель – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 21.01.2026, 20:47
Марсель – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Марсель – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Artem_Ponomar
слабенька гра від Атлетіко, такою грою буде ще важче далі
Ответить
0
pol-55
Турки мали в кінці кожного тайму добрі нагоди,але хто ж їм винен.Памятаю добре гру Д.Санчеса в Тотемі,тут грає далі надійно(сьогодні)чому той д.Д.Леві його списав,як і Даєра.А Сане не такий як в Баварії.
Ответить
0
Популярные новости
Hatsu Basho. Украинцы Аонишики и Шиши становятся лидерами
Hatsu Basho. Украинцы Аонишики и Шиши становятся лидерами
20.01.2026, 13:35 15
Другие виды
Достойный дебют. Олейникова едва не выиграла сет у чемпионки Aus Open 2025
Достойный дебют. Олейникова едва не выиграла сет у чемпионки Aus Open 2025
20.01.2026, 04:29 11
Теннис
Подробности ситуации Довбика. Артем сам принял решение
Подробности ситуации Довбика. Артем сам принял решение
20.01.2026, 01:02 6
Футбол
Костюк решил отказаться от услуг двух игроков Динамо и сборной Украины
Костюк решил отказаться от услуг двух игроков Динамо и сборной Украины
20.01.2026, 08:46 25
Футбол
Игрок Динамо не хочет возвращаться в Украину, несмотря на желание киевлян
Игрок Динамо не хочет возвращаться в Украину, несмотря на желание киевлян
20.01.2026, 09:18 6
Футбол
Зинченко только один из... За 2 месяца до Швеции можно закупать валидол
Зинченко только один из... За 2 месяца до Швеции можно закупать валидол
20.01.2026, 07:57 30
Футбол
Hatsu Basho. Аонишики продолжает лидировать, Шиши откололся
Hatsu Basho. Аонишики продолжает лидировать, Шиши откололся
21.01.2026, 13:15 10
Другие виды
Филип Хргович отправил чемпиона мира в хевивейте в больницу
Филип Хргович отправил чемпиона мира в хевивейте в больницу
20.01.2026, 09:48 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем