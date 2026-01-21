Забивали только гости. Атлетико сыграл вничью с Галатасараем
Матч завершился со счетом 1:1
В среду, 21 января 2026 года, состоялся матч 7-го тура основного этапа Лиги чемпионов между турецким «Галатасараем» и мадридским «Атлетико».
Игра прошла на стадионе «Рамс Парк» в Стамбуле и завершилась ничейным счетом 1:1.
Оба гола в матче забили футболисты «матрасников». Сначала на 4-й минуте Джулиано Симеоне открыл счет встречи, но уже через 16 минут Маркос Льоренте отправил мяч в сетку собственных ворот.
Лига чемпионов 2025/26. Основной этап, 7-й тур, 21 января
Галатасарай – Атлетико Мадрид – 1:1
Голы: Льоренте, 20 (автогол) – Симеоне, 4
Видеообзор поединка
Empate en Estambul. pic.twitter.com/mcDGBCv0w3— Atlético de Madrid (@Atleti) January 21, 2026
События матча
