Забивали только гости. Атлетико сыграл вничью с Галатасараем

В среду, 21 января 2026 года, состоялся матч 7-го тура основного этапа Лиги чемпионов между турецким «Галатасараем» и мадридским «Атлетико».

Игра прошла на стадионе «Рамс Парк» в Стамбуле и завершилась ничейным счетом 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Оба гола в матче забили футболисты «матрасников». Сначала на 4-й минуте Джулиано Симеоне открыл счет встречи, но уже через 16 минут Маркос Льоренте отправил мяч в сетку собственных ворот.

Лига чемпионов 2025/26. Основной этап, 7-й тур, 21 января

Галатасарай – Атлетико Мадрид – 1:1

Голы: Льоренте, 20 (автогол) – Симеоне, 4

Видеообзор поединка