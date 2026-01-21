Галатасарай – Атлетико – 1:1. Как забил сын Симеоне? Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка Лиги чемпионов
В среду, 21 января 2026 года, «Галатасарай» принимал мадридский «Атлетико» в рамках 7-го тура основного этапа Лиги чемпионов.
Матч состоялся на стамбульской арене «Рамс Парк» и завершился ничейным результатом — 1:1.
Единственный гол «Атлетико» в этом матче забил сын главного тренера команды Диего Симеоне — аргентинский нападающий Джулиано Симеоне.
Лига чемпионов 2025/26. Основной этап, 7-й тур, 21 января
Галатасарай — Атлетико Мадрид — 1:1
Голы: Льоренте, 20 (автогол) — Симеоне, 4
Видеообзор матча
События матча
