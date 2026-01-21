Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
Галатасарай – Атлетико – 1:1. Как забил сын Симеоне? Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка Лиги чемпионов

Галатасарай – Атлетико – 1:1. Как забил сын Симеоне? Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 21 января 2026 года, «Галатасарай» принимал мадридский «Атлетико» в рамках 7-го тура основного этапа Лиги чемпионов.

Матч состоялся на стамбульской арене «Рамс Парк» и завершился ничейным результатом — 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный гол «Атлетико» в этом матче забил сын главного тренера команды Диего Симеоне — аргентинский нападающий Джулиано Симеоне.

Лига чемпионов 2025/26. Основной этап, 7-й тур, 21 января

Галатасарай — Атлетико Мадрид — 1:1

Голы: Льоренте, 20 (автогол) — Симеоне, 4

Видеообзор матча

События матча

20’
ГОЛ ! Автогол забил Маркос Льоренте (Атлетико Мадрид).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Джулиано Симеоне (Атлетико Мадрид), асcист Маттео Руджери.
Галатасарай Атлетико Мадрид Маркос Льоренте видео голов и обзор Лига чемпионов Джулиано Симеоне
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
