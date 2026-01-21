Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Чемпионов
Галатасарай
21.01.2026 19:45 - : -
Атлетико Мадрид
Лига чемпионов
Галатасарай – Атлетико, Карабах – Айнтрахт Ф. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите видеотрансляцию матчей Лиги чемпионов 21 января в 19:45 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine

21 января продолжатся матчи седьмого тура основного этапа Лиги чемпионов 2025/26.

В 19:45 по Киеву начнутся два поединка: Галатасарай (Турция) – Атлетико (Испания) и Карабах (Азербайджан) – Айнтрахт Франкфурт (Германия).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В системе Карабах находится украинский форвард Алексей Кащук.

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

21.01. 19:45. Галатасарай – Атлетико

21.01. 19:45. Карабах – Айнтрахт Франкфурт

Лига чемпионов Алексей Кащук Галатасарай Атлетико Мадрид Карабах Агдам Айнтрахт Франкфурт
