Галатасарай – Атлетико, Карабах – Айнтрахт Ф. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите видеотрансляцию матчей Лиги чемпионов 21 января в 19:45 по Киеву
21 января продолжатся матчи седьмого тура основного этапа Лиги чемпионов 2025/26.
В 19:45 по Киеву начнутся два поединка: Галатасарай (Турция) – Атлетико (Испания) и Карабах (Азербайджан) – Айнтрахт Франкфурт (Германия).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В системе Карабах находится украинский форвард Алексей Кащук.
Галатасарай – Атлетико, Карабах – Айнтрахт Ф. Смотреть онлайн. LIVE
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
21.01. 19:45. Галатасарай – Атлетико
21.01. 19:45. Карабах – Айнтрахт Франкфурт
Коэффициенты на матча Галатасарай – Атлетико
Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 3.54 для Галатасарая и 2.09 для Атлетико. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.
|
Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023Сделать ставку Зробити ставку
Коэффициенты на матча Карабах – Айнтрахт Ф
Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 3.23 для Карабаха и 2.22 для Айнтрахта Ф. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.
|
Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Рух готов превратиться только в академию
Тианна Трамп об отношениях с Николя Пепе