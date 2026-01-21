21 января продолжатся матчи седьмого тура основного этапа Лиги чемпионов 2025/26.

В 19:45 по Киеву начнутся два поединка: Галатасарай (Турция) – Атлетико (Испания) и Карабах (Азербайджан) – Айнтрахт Франкфурт (Германия).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В системе Карабах находится украинский форвард Алексей Кащук.

Галатасарай – Атлетико, Карабах – Айнтрахт Ф. Смотреть онлайн. LIVE

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

21.01. 19:45. Галатасарай – Атлетико

21.01. 19:45. Карабах – Айнтрахт Франкфурт

Коэффициенты на матча Галатасарай – Атлетико

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 3.54 для Галатасарая и 2.09 для Атлетико. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Коэффициенты на матча Карабах – Айнтрахт Ф

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 3.23 для Карабаха и 2.22 для Айнтрахта Ф. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.