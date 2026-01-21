Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Винисиус вошел в историю Реала – второй ассистент за все время в ЛЧ
Лига чемпионов
21 января 2026, 02:02 |
122
0

Винисиус вошел в историю Реала – второй ассистент за все время в ЛЧ

Невероятное достижение 25-летнего бразильца

21 января 2026, 02:02 |
122
0
Винисиус вошел в историю Реала – второй ассистент за все время в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

Винисиус Жуниор поднялся на вторую строчку в списке лучших ассистентов мадридского «Реала» за всю историю Лиги чемпионов.

Бразильский нападающий сначала помог Килиану Мбаппе оформить дубль в поединке против «Монако» (6:1), а после этого записал на свой счет голевой пас на Франко Мастантуоно, а также сам стал автором забитого гола.

На данный момент в активе Винисиуса уже 29 результативных передач в рамках Лиги чемпионов. Таким образом, 25–летний игрок превзошел достижение Карима Бензема (27). Теперь в историческом рейтинге «сливочных» в этом турнире бразилец уступает только Криштиану Роналду, на счету которого 31 ассист.

По теме:
Мбаппе повторил рекорд Криштиану Роналду в Лиге чемпионов
ВИДЕО. Алкогольная зависимость? Беллингем забил в ЛЧ, отреагировав на слухи
Семь побед Арсенала. Как выглядит турнирная таблица Лиги чемпионов
Винисиус Жуниор Реал Мадрид Карим Бензема Криштиану Роналду Килиан Мбаппе Монако Реал - Монако
Михаил Олексиенко
Михаил Олексиенко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Филип Хргович отправил чемпиона мира в хевивейте в больницу
Бокс | 20 января 2026, 09:48 0
Филип Хргович отправил чемпиона мира в хевивейте в больницу
Филип Хргович отправил чемпиона мира в хевивейте в больницу

Хорват рассказал, как победил Уордли в спарринге

«Это позор»: эмоциональное заявление Холанда после поражения Ман Сити
Футбол | 21 января 2026, 01:12 0
«Это позор»: эмоциональное заявление Холанда после поражения Ман Сити
«Это позор»: эмоциональное заявление Холанда после поражения Ман Сити

Эрлинг извинился перед фанатами

Зинченко только один из... За 2 месяца до Швеции можно закупать валидол
Футбол | 20.01.2026, 07:57
Зинченко только один из... За 2 месяца до Швеции можно закупать валидол
Зинченко только один из... За 2 месяца до Швеции можно закупать валидол
Ванат в огне. Форвард сражается с Мбаппе за первое место в Испании
Футбол | 20.01.2026, 20:57
Ванат в огне. Форвард сражается с Мбаппе за первое место в Испании
Ванат в огне. Форвард сражается с Мбаппе за первое место в Испании
Игрок Динамо не хочет возвращаться в Украину, несмотря на желание киевлян
Футбол | 20.01.2026, 09:18
Игрок Динамо не хочет возвращаться в Украину, несмотря на желание киевлян
Игрок Динамо не хочет возвращаться в Украину, несмотря на желание киевлян
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Футболист Динамо близок к переходу в Китай, заманили большими деньгами
Футболист Динамо близок к переходу в Китай, заманили большими деньгами
19.01.2026, 08:59 1
Футбол
Фьюри назвал двух боксеров, с которыми Усик никогда не выйдет на ринг
Фьюри назвал двух боксеров, с которыми Усик никогда не выйдет на ринг
19.01.2026, 00:02 2
Бокс
Подробности ситуации Довбика. Артем сам принял решение
Подробности ситуации Довбика. Артем сам принял решение
20.01.2026, 01:02 6
Футбол
Определена соперница Свитолиной в 1/32 финала Australian Open 2026
Определена соперница Свитолиной в 1/32 финала Australian Open 2026
19.01.2026, 11:29 2
Теннис
ОЛЕЙНИКОВА: «Многие поддерживают путина. Может, теперь люди услышат меня»
ОЛЕЙНИКОВА: «Многие поддерживают путина. Может, теперь люди услышат меня»
19.01.2026, 23:19 3
Теннис
Четыре отмененных гола. Барселона потерпела поражение от Реала Сосьедад
Четыре отмененных гола. Барселона потерпела поражение от Реала Сосьедад
19.01.2026, 00:09 8
Футбол
Костюк сказал сыну легенды Динамо, что ему лучше играть за другой клуб
Костюк сказал сыну легенды Динамо, что ему лучше играть за другой клуб
19.01.2026, 10:33 2
Футбол
16 дней до старта Олимпиады. Чего ждать от Украины?
16 дней до старта Олимпиады. Чего ждать от Украины?
20.01.2026, 17:32 18
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем