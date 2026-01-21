Винисиус вошел в историю Реала – второй ассистент за все время в ЛЧ

Винисиус Жуниор поднялся на вторую строчку в списке лучших ассистентов мадридского «Реала» за всю историю Лиги чемпионов.

Бразильский нападающий сначала помог Килиану Мбаппе оформить дубль в поединке против «Монако» (6:1), а после этого записал на свой счет голевой пас на Франко Мастантуоно, а также сам стал автором забитого гола.

На данный момент в активе Винисиуса уже 29 результативных передач в рамках Лиги чемпионов. Таким образом, 25–летний игрок превзошел достижение Карима Бензема (27). Теперь в историческом рейтинге «сливочных» в этом турнире бразилец уступает только Криштиану Роналду, на счету которого 31 ассист.