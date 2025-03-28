Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Придется конкурировать. Челси нацелился на топового голкипера
Англия
28 марта 2025, 00:52 |
62
0

Придется конкурировать. Челси нацелился на топового голкипера

Майк Меньян привлекает внимание «Челси» и «Астон Виллы»

28 марта 2025, 00:52 |
62
0
Придется конкурировать. Челси нацелился на топового голкипера
Getty Images/Global Images Ukraine. Майк Меньян

Французский голкипер «Милана» Майк Меньян привлекает внимание «Астон Виллы» и «Челси», сообщает Fichajes.

По информации источника, два английских клуба нацелены на подписание 29-летнего футболиста, контракт которого с итальянским грандом истекает летом 2026 года. Из-за того, что его контракт закончится через год, за переход Майка не придется заплатить много.

Если раньше «россонери» оценивали игрока в 80 миллионов евро, то сейчас готовы отпустить его за 40 миллионов.

Ранее сообщалось о том, что Челси нацелился на самый дорогой трансфер Гвардиолы.

По теме:
ПСЖ нацелился на трансфер немецкого защитника
Дают 40 миллионов. Топ-клуб нацелился на украинца после матчей с Бельгией
Барселона готовит бесплатный трансфер одного из лучших игроков мира
Майк Меньян Астон Вилла Челси Милан трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Барселона разгромила Осасуну и стала единоличным лидером Ла Лиги
Футбол | 27 марта 2025, 23:59 0
Барселона разгромила Осасуну и стала единоличным лидером Ла Лиги
Барселона разгромила Осасуну и стала единоличным лидером Ла Лиги

Голы забили Ферран Торрес, Дани Ольмо, Роберт Левандовски

Шахтер готовит грандиозный трансфер. Горняки уже давали 15 миллионов евро
Футбол | 27 марта 2025, 08:45 30
Шахтер готовит грандиозный трансфер. Горняки уже давали 15 миллионов евро
Шахтер готовит грандиозный трансфер. Горняки уже давали 15 миллионов евро

Донецкий клуб вернется летом к трансферу Луиса Гильерме

Гвардиола назвал игрока, который талантливее Месси
Футбол | 27.03.2025, 09:00
Гвардиола назвал игрока, который талантливее Месси
Гвардиола назвал игрока, который талантливее Месси
На место Мудрика. Челси нацелился на самый дорогой трансфер Гвардиолы
Футбол | 27.03.2025, 19:10
На место Мудрика. Челси нацелился на самый дорогой трансфер Гвардиолы
На место Мудрика. Челси нацелился на самый дорогой трансфер Гвардиолы
УЕФА открыл дело против Мбаппе, Винисиуса и других звезд Реала
Футбол | 27.03.2025, 17:31
УЕФА открыл дело против Мбаппе, Винисиуса и других звезд Реала
УЕФА открыл дело против Мбаппе, Винисиуса и других звезд Реала
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стали известны обе полуфинальные пары престижного турнира WTA 1000 в Майами
Стали известны обе полуфинальные пары престижного турнира WTA 1000 в Майами
27.03.2025, 06:20
Теннис
«Что вы хотите?». Григорчук дерзко ответил Шевченко
«Что вы хотите?». Григорчук дерзко ответил Шевченко
26.03.2025, 16:57 6
Футбол
Джошуа отреагировал на вызов на бой от обидчика Майка Тайсона
Джошуа отреагировал на вызов на бой от обидчика Майка Тайсона
26.03.2025, 00:59
Бокс
Забарный стал целью культового клуба. Там сиял украинец
Забарный стал целью культового клуба. Там сиял украинец
26.03.2025, 18:46 13
Футбол
Бой Усика и Дюбуа за четыре титула может сорвать бывший соперник украинца
Бой Усика и Дюбуа за четыре титула может сорвать бывший соперник украинца
26.03.2025, 17:27 1
Бокс
Определена лучшая сборная в футболе. Испания – 2-я, кто лидер?
Определена лучшая сборная в футболе. Испания – 2-я, кто лидер?
26.03.2025, 08:57
Футбол
В Англии поставили крест на экс-игроке Динамо. Он покинет клуб
В Англии поставили крест на экс-игроке Динамо. Он покинет клуб
26.03.2025, 19:24 10
Футбол
ГРИГОРЧУК: «Не слышал такого футболиста. Он лучший футзалист мира?»
ГРИГОРЧУК: «Не слышал такого футболиста. Он лучший футзалист мира?»
26.03.2025, 16:41 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем