Придется конкурировать. Челси нацелился на топового голкипера
Майк Меньян привлекает внимание «Челси» и «Астон Виллы»
Французский голкипер «Милана» Майк Меньян привлекает внимание «Астон Виллы» и «Челси», сообщает Fichajes.
По информации источника, два английских клуба нацелены на подписание 29-летнего футболиста, контракт которого с итальянским грандом истекает летом 2026 года. Из-за того, что его контракт закончится через год, за переход Майка не придется заплатить много.
Если раньше «россонери» оценивали игрока в 80 миллионов евро, то сейчас готовы отпустить его за 40 миллионов.
Ранее сообщалось о том, что Челси нацелился на самый дорогой трансфер Гвардиолы.
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