Придется конкурировать. Челси нацелился на топового голкипера

Французский голкипер «Милана» Майк Меньян привлекает внимание «Астон Виллы» и «Челси», сообщает Fichajes.

По информации источника, два английских клуба нацелены на подписание 29-летнего футболиста, контракт которого с итальянским грандом истекает летом 2026 года. Из-за того, что его контракт закончится через год, за переход Майка не придется заплатить много.

Если раньше «россонери» оценивали игрока в 80 миллионов евро, то сейчас готовы отпустить его за 40 миллионов.

Ранее сообщалось о том, что Челси нацелился на самый дорогой трансфер Гвардиолы.