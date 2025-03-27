На место Мудрика. Челси нацелился на самый дорогой трансфер Гвардиолы

Английский вингер «Манчестер Сити» Джек Грилиш привлекает внимание «Челси», сообщает todofichajes.

По информации источника, 29-летний футболист, который перешел в клуб из Манчестера из «Астон Виллы» за 117 миллионов евро летом 2021 года, рассматривается лондонским клубом как усиление флангов атаки, ибо их не впечатляет игра Джейдона Санчо и Педру Нету.

«Синие» уверены, что смогу договорить о сумме трансфера, которая будет меньше 50 миллионов фунтов.

В Лондоне Грилишу готовы предложить ключевую роль в команде.

Джек играет на той же позиции, что и украинский вингер Михаил Мудрик.

Ранее сообщалось о том, что Пеп Гвардиола назвал игрока, который талантливее Месси.