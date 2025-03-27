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Англия
27 марта 2025, 19:10 | Обновлено 27 марта 2025, 19:14
1341
10

На место Мудрика. Челси нацелился на самый дорогой трансфер Гвардиолы

Джек Грилиш привлекает внимание лондонского клуба

27 марта 2025, 19:10 | Обновлено 27 марта 2025, 19:14
1341
10
На место Мудрика. Челси нацелился на самый дорогой трансфер Гвардиолы
Getty Images/Global Images Ukraine. Джек Грилиш

Английский вингер «Манчестер Сити» Джек Грилиш привлекает внимание «Челси», сообщает todofichajes.

По информации источника, 29-летний футболист, который перешел в клуб из Манчестера из «Астон Виллы» за 117 миллионов евро летом 2021 года, рассматривается лондонским клубом как усиление флангов атаки, ибо их не впечатляет игра Джейдона Санчо и Педру Нету.

«Синие» уверены, что смогу договорить о сумме трансфера, которая будет меньше 50 миллионов фунтов.

В Лондоне Грилишу готовы предложить ключевую роль в команде.

Джек играет на той же позиции, что и украинский вингер Михаил Мудрик.

Ранее сообщалось о том, что Пеп Гвардиола назвал игрока, который талантливее Месси.

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Джек Грилиш Челси Михаил Мудрик трансферы трансферы АПЛ Джейдон Санчо Педру Нету Астон Вилла
Даниил Кирияка Источник: Todofichajes.com
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Комментарии 10
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PUMA
История со Стерлингом ничего не научила ?
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Pavel_i_CO
Сподіваюсь, що Мурзік отримає справедливий, багаторічний бан 
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0
Gargantua81
больные на голову
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0
Dnonama1
Краще шляпаренку візьміть
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-2
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