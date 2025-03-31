Роналду сможет сыграть за Реал на клубном чемпионате. Как такое возможно?

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду сможет вернуться в мадридский «Реал», чтобы сыграть на Клубном чемпионате мира.

ФИФА откроет специальные трансферные окна с 1 по 10 июня, а также на время проведения турнира в США, чтобы участники могли заявить новых футболистов. Сообщается, что клубы смогут подписать краткосрочные контракты специально для участия в этом чемпионате. После проведения финала команды будут иметь право попрощаться с игроками, которые выступали в США.

Роналду планирует сыграть на Клубном чемпионате с «Реалом», потому что его «Аль-Наср» не сумел квалифицироваться на турнир. После окончания КЧМ мадридский клуб не обязан продлевать соглашение с португальцем и может отпустить Криштиану свободным агентом. Sky Sport сообщает, что такая идея очень нравится форварду.

В текущем сезоне Роналду провел 33 матча за «Аль-Наср» во всех турнирах, где забил 28 голов и отдал 4 результативные передачи. Контракт игрока истекает в июне 2025 года. Ориентировочная стоимость португальца составляет 12 млн евро.