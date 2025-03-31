Дулуб рассказал, как лукашенко запугал экс-звезду Арсенала и Барселоны

Известный в Украине белорусский тренер Олег Дулуб высказался о политической позиции бывшего игрока лондонского «Арсенала» и каталонской «Барселоны» Александра Глеба.

– Как вы относитесь к тому, что Александр Глеб поддерживает режим лукашенко?

– Негативно. Думаю, Глеба держат на коротком поводке из-за каких-то его скелетов в шкафу. Саша особо не разбирается в политике, у него все зациклено: дом-семья-рыбалка. Знаю, что пострадал его младший брат Слава. Он в 2020 году ходил на акции протеста, у него были фото в фейсбуке с бело-красно-белым флагом, и где-то год назад к нему в квартиру ворвались силовики, положили лицом на пол. Произошла показательная порка для запугивания.

– Не общались со старшим Глебом после полномасштабного вторжения?

– Нет. Я уехал из Беларуси в 2021 году и за это время у меня минимальное общение с родными, с теми, кто там остался. А с Сашей близких отношений у меня не было – чисто профессиональные.

– Братья Глебы до сих пор остаются в Беларуси?

– Да. Слава сейчас заканчивает тренерские курсы. И один, и второй Глеб хотят, судя по их высказываниям в прессе, стать тренерами, и мне очень интересно, как у них получится.

Ранее Олег Дулуб назвал игроков, которые способны заменить Мудрика в отборе к чемпионату мира.