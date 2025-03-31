Дулуб рассказал, как лукашенко запугал экс-звезду Арсенала и Барселоны
Силовики организовали показательную взбучку для брата Александра Глеба
Известный в Украине белорусский тренер Олег Дулуб высказался о политической позиции бывшего игрока лондонского «Арсенала» и каталонской «Барселоны» Александра Глеба.
– Как вы относитесь к тому, что Александр Глеб поддерживает режим лукашенко?
– Негативно. Думаю, Глеба держат на коротком поводке из-за каких-то его скелетов в шкафу. Саша особо не разбирается в политике, у него все зациклено: дом-семья-рыбалка. Знаю, что пострадал его младший брат Слава. Он в 2020 году ходил на акции протеста, у него были фото в фейсбуке с бело-красно-белым флагом, и где-то год назад к нему в квартиру ворвались силовики, положили лицом на пол. Произошла показательная порка для запугивания.
– Не общались со старшим Глебом после полномасштабного вторжения?
– Нет. Я уехал из Беларуси в 2021 году и за это время у меня минимальное общение с родными, с теми, кто там остался. А с Сашей близких отношений у меня не было – чисто профессиональные.
– Братья Глебы до сих пор остаются в Беларуси?
– Да. Слава сейчас заканчивает тренерские курсы. И один, и второй Глеб хотят, судя по их высказываниям в прессе, стать тренерами, и мне очень интересно, как у них получится.
Ранее Олег Дулуб назвал игроков, которые способны заменить Мудрика в отборе к чемпионату мира.
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