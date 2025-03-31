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  4. «Хотят от меня избавиться». Поворознюк раскритиковал работу УАФ и Шевченко
Украина. Премьер лига
31 марта 2025, 10:25 |
514
0

«Хотят от меня избавиться». Поворознюк раскритиковал работу УАФ и Шевченко

Президент «Ингульца» недоволен действиями украинских функционеров

31 марта 2025, 10:25 |
514
0
«Хотят от меня избавиться». Поворознюк раскритиковал работу УАФ и Шевченко
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Поворознюк

Президент ФК «Ингулец» Александр Поворознюк раскритиковал работу Украинской ассоциации футбола и ее президента Андрея Шевченко:

«УАФ вставляет нам палки в колеса, чтобы мы не играли на домашнем стадионе, а ездили по всей Украине. Им не нравится, что я говорю все прямо в глаза, что рассказываю о зарплате Андрея Николаевича – 3,5 млн гривен в месяц.

Они хотят меня выбросить в Первую лигу, чтобы я не выносил им мозги. В этом случае я не смогу к ним обращаться напрямую. А теперь я постоянно задаю им неудобные вопросы и пишу письма. Я спросил: правда ли Андрей Шевченко заработал 3,5 млн за месяц? Почему такая зарплата? Они меня игнорируют», – ответил Поворознюк.

В текущем сезоне «Ингулец» продолжает борьбу за выживание. Клуб набрал 16 баллов и занимает 15-е место в турнирной таблице. 4 апреля подопечные Василия Кобина сыграют против киевской «Оболони».

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ингулец Андрей Шевченко Александр Поворознюк Украинская ассоциация футбола
Николай Титюк Источник: YouTube
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