«Требовали деньги». Украинский защитник рассказал о скандале в клубе УПЛ

Бывший футболист «Ингульца» Александр Козак рассказал о своем уходе из клуба и разговоре с президентом Александром Поворознюком:

«Мы ехали на базу, я прочитал, что пять футболистов «Ингульца» отстранены от первой команды. Я попал в этот список. Президент сказал, что не собирается со мной разговаривать.

Мы подошли к Кобину, спросили, что случилось. Он ответил, что это его решение, развернулся и ушел. Потом позвонил Поворознюк, сказал: «Вы с клуба просто так не уйдете. Живите под домом Кобина и просите взять его обратно». Нам сказали, что мы виноваты президенту 2 млн гривен», – рассказал Козак.

В текущем сезоне Козак провел девять матчей за «Ингулец», забил один гол и отдал одну результативную передачу. Защитник во время трансферного окна перебрался в клуб Первой лиги «Кудровку».