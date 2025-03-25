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  4. «Требовали деньги». Украинский защитник рассказал о скандале в клубе УПЛ
Украина. Премьер лига
25 марта 2025, 10:07 |
983
0

«Требовали деньги». Украинский защитник рассказал о скандале в клубе УПЛ

Александр Козак поделился мнением о своем уходе из «Ингульца»

25 марта 2025, 10:07 |
983
0
«Требовали деньги». Украинский защитник рассказал о скандале в клубе УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Ингулец

Бывший футболист «Ингульца» Александр Козак рассказал о своем уходе из клуба и разговоре с президентом Александром Поворознюком:

«Мы ехали на базу, я прочитал, что пять футболистов «Ингульца» отстранены от первой команды. Я попал в этот список. Президент сказал, что не собирается со мной разговаривать.

Мы подошли к Кобину, спросили, что случилось. Он ответил, что это его решение, развернулся и ушел. Потом позвонил Поворознюк, сказал: «Вы с клуба просто так не уйдете. Живите под домом Кобина и просите взять его обратно». Нам сказали, что мы виноваты президенту 2 млн гривен», – рассказал Козак.

В текущем сезоне Козак провел девять матчей за «Ингулец», забил один гол и отдал одну результативную передачу. Защитник во время трансферного окна перебрался в клуб Первой лиги «Кудровку».

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ингулец Первая лига Украины Кудровка Александр Козак Александр Поворознюк
Николай Титюк Источник: ТаТоТаке
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