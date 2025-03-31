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Италия
31 марта 2025, 10:41 |
475
2

Итальянская пресса: «Довбик слишком часто теряет мяч и постепенно исчезает»

Украинский форвард помог «Роме» победить в матче 30-го тура Серии А

31 марта 2025, 10:41 |
475
2
Итальянская пресса: «Довбик слишком часто теряет мяч и постепенно исчезает»
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Итальянская пресса оценила игру украинского форварда Артема Довбика, который забил единственный гол в матче 30-го тура Итальянской Серии А. «Рома» сумела одолеть «Лечче» на выезде со счетом 1:0.

«Он неплохо проводит начало поединка, затем начинает терять слишком много мячей и постепенно исчезает с поля. Раньери принял умное решение не убирать украинца с поля и тот отблагодарил тренера. Довбик разобрался с обороной соперника и хладнокровно отправил мяч в ворота», – пишет Voice Giallorossa.

«Артем имел несколько возможностей забить первый мяч, но постоянно делал ошибку в последний момент. Боролся с соперником, но плохо играл в атаке. Несмотря на несколько неудачных моментов, Довбик сумел собраться и забить такой важный гол, который принес три очка», – отмечает La Gazzetta dello Sport.

В текущем сезоне Артем Довбик провел за «Рому» 39 матчей во всех турнирах, где забил 16 голов и отдал 4 результативных передачи. Римский клуб набрал 52 балла и занимает шестую позицию в турнирной таблице.

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чемпионат Италии по футболу Серия A Лечче Рома Рим Артем Довбик
Николай Титюк Источник: Tuttomercatoweb
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Комментарии 2
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Умник
Честно дуже несправидливе відношення преси.
Його купили не за 70-100мільйонів.
Така чехарда наставників.
Людина забила вже по моєму 15 м'ячів в 1 сезон в Італії, де щільність дуже сильна у захисників.
Рома зараз зовсім трошки і в зоні лч.
Я розумію що він не італієць. Це не квальярелла або монтела або дельвекіо якого носили як на подносі. А він не розкрився.
Хочеться поваги
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