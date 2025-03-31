Итальянская пресса: «Довбик слишком часто теряет мяч и постепенно исчезает»

Итальянская пресса оценила игру украинского форварда Артема Довбика, который забил единственный гол в матче 30-го тура Итальянской Серии А. «Рома» сумела одолеть «Лечче» на выезде со счетом 1:0.

«Он неплохо проводит начало поединка, затем начинает терять слишком много мячей и постепенно исчезает с поля. Раньери принял умное решение не убирать украинца с поля и тот отблагодарил тренера. Довбик разобрался с обороной соперника и хладнокровно отправил мяч в ворота», – пишет Voice Giallorossa.

«Артем имел несколько возможностей забить первый мяч, но постоянно делал ошибку в последний момент. Боролся с соперником, но плохо играл в атаке. Несмотря на несколько неудачных моментов, Довбик сумел собраться и забить такой важный гол, который принес три очка», – отмечает La Gazzetta dello Sport.

В текущем сезоне Артем Довбик провел за «Рому» 39 матчей во всех турнирах, где забил 16 голов и отдал 4 результативных передачи. Римский клуб набрал 52 балла и занимает шестую позицию в турнирной таблице.