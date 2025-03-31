Испания31 марта 2025, 11:02 |
647
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«Это было бы фантастически». Левандовски назвал свою мечту, это не трофей
Польский страйкер намерен забить 100 голов за «Барселону»
31 марта 2025, 11:02 |
647
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Польский страйкер каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски назвал свою мечту:
«У меня есть мечта – забить 100 голов в составе «Барселоны». Это было бы фантастически».
В текущем сезоне Роберт Левандовски провел 42 матча на клубном уровне, забил 38 голов и отдал 3 ассиста. За все время в «Барселоне» поляк провел 137 матчей, забил 97 голов и отдал 20 ассистов.
Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Сити» намерен украсть защитника у «Барселоны».
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До здійснення мрії зовсім трохи залишилось. Тим більше, зважаючи на форму, в якій перебуває Левандовски
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