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  4. «Это было бы фантастически». Левандовски назвал свою мечту, это не трофей
Испания
31 марта 2025, 11:02 |
647
1

«Это было бы фантастически». Левандовски назвал свою мечту, это не трофей

Польский страйкер намерен забить 100 голов за «Барселону»

31 марта 2025, 11:02 |
647
1
«Это было бы фантастически». Левандовски назвал свою мечту, это не трофей
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Польский страйкер каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски назвал свою мечту:

«У меня есть мечта – забить 100 голов в составе «Барселоны». Это было бы фантастически».

В текущем сезоне Роберт Левандовски провел 42 матча на клубном уровне, забил 38 голов и отдал 3 ассиста. За все время в «Барселоне» поляк провел 137 матчей, забил 97 голов и отдал 20 ассистов.

Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Сити» намерен украсть защитника у «Барселоны».

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Роберт Левандовски Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Даниил Кирияка Источник: Фабрицио Романо
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Комментарии 1
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ivankondrat96
До здійснення мрії зовсім трохи залишилось. Тим більше, зважаючи на форму, в якій перебуває Левандовски
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