«Это было бы фантастически». Левандовски назвал свою мечту, это не трофей

Польский страйкер каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски назвал свою мечту:

«У меня есть мечта – забить 100 голов в составе «Барселоны». Это было бы фантастически».

В текущем сезоне Роберт Левандовски провел 42 матча на клубном уровне, забил 38 голов и отдал 3 ассиста. За все время в «Барселоне» поляк провел 137 матчей, забил 97 голов и отдал 20 ассистов.

Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Сити» намерен украсть защитника у «Барселоны».