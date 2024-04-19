Порту U-19 – Милан U-19. Полуфинал Юношеской лиги. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 19 апреля в 19:00 полуфинальный матч Юношеской лиги УЕФА
19 апреля в 19:00 в швейцарском Ньоне проходит полуфинал Юношеской лиги УЕФА.
В 1/2 финала встретятся португальский Порту и итальянский Милан.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Победитель сыграет в финале против греческого Олимпиакоса, который по пенальти обыграл Нант из Франции (0:0, пен. 3:1)
Финал пройдет там же, в швейцарском Ньоне, 22 апреля.
Юношеская лига УЕФА 2023/24
1/2 финала, 19 апреля. Ньон (Швейцария)
- 15:00. Олимпиакос U-19 (Греция) – Нант U-19 (Франция) – 0:0 (пен. 3:1)
- 19:00. Порту U-19 (Португалия) – Милан U-19 (Италия)
Порту U-19 – Милан U-19. Полуфинал Юношеской лиги. Смотреть онлайн LIVE
Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO
Постер полуфиналов ЮЛУ
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