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19 апреля 2024, 17:32 | Обновлено 19 апреля 2024, 17:39
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Порту U-19 – Милан U-19. Полуфинал Юношеской лиги. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 19 апреля в 19:00 полуфинальный матч Юношеской лиги УЕФА

19 апреля 2024, 17:32 | Обновлено 19 апреля 2024, 17:39
40
0
Порту U-19 – Милан U-19. Полуфинал Юношеской лиги. Смотреть онлайн LIVE
УЕФА

19 апреля в 19:00 в швейцарском Ньоне проходит полуфинал Юношеской лиги УЕФА.

В 1/2 финала встретятся португальский Порту и итальянский Милан.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Победитель сыграет в финале против греческого Олимпиакоса, который по пенальти обыграл Нант из Франции (0:0, пен. 3:1)

Финал пройдет там же, в швейцарском Ньоне, 22 апреля.

Юношеская лига УЕФА 2023/24

1/2 финала, 19 апреля. Ньон (Швейцария)

  • 15:00. Олимпиакос U-19 (Греция) – Нант U-19 (Франция) – 0:0 (пен. 3:1)
  • 19:00. Порту U-19 (Португалия) – Милан U-19 (Италия)

Порту U-19 – Милан U-19. Полуфинал Юношеской лиги. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO

Постер полуфиналов ЮЛУ

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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