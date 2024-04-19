19 апреля в 19:00 в швейцарском Ньоне проходит полуфинал Юношеской лиги УЕФА.

В 1/2 финала встретятся португальский Порту и итальянский Милан.

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Победитель сыграет в финале против греческого Олимпиакоса, который по пенальти обыграл Нант из Франции (0:0, пен. 3:1)

Финал пройдет там же, в швейцарском Ньоне, 22 апреля.

Юношеская лига УЕФА 2023/24

1/2 финала, 19 апреля. Ньон (Швейцария)

15:00. Олимпиакос U-19 (Греция) – Нант U-19 (Франция) – 0:0 (пен. 3:1)

U-19 (Греция) – Нант U-19 (Франция) – 0:0 (пен. 3:1) 19:00. Порту U-19 (Португалия) – Милан U-19 (Италия)

Порту U-19 – Милан U-19. Полуфинал Юношеской лиги. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO

Постер полуфиналов ЮЛУ