Без Шапаренко. Игрок сборной Украины назвал 3 лучших футболистов из УПЛ

Защитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Валерий Бондарь выделил 3 лучших футболистов Украинской Премьер-лиги:

– До начала этой встречи (прим. «Оболонь» – «Шахтер») президент УПЛ Евгений Дикий наградил лучшего игрока украинской Премьер-лиги 2024 года Георгия Судакова памятной наградой. Ты согласен с мнением экспертов?

– Конечно, согласен. Кто, как не Судаков?

– А кто номер два в УПЛ, на твой взгляд?

– Назову двух ребят - Кевина и Владислава Ваната.

Ранее сообщалось о том, что украинский футболист подписал контракт с «Боруссией» Дортмунд.