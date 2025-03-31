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  4. Без Шапаренко. Игрок сборной Украины назвал 3 лучших футболистов из УПЛ
Украина. Премьер лига
31 марта 2025, 10:35 |
348
2

Без Шапаренко. Игрок сборной Украины назвал 3 лучших футболистов из УПЛ

Валерий Бондарь выделил Кевина, Владислава Ваната и Георгия Судакова

31 марта 2025, 10:35 |
348
2
Без Шапаренко. Игрок сборной Украины назвал 3 лучших футболистов из УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Валерий Бондарь

Защитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Валерий Бондарь выделил 3 лучших футболистов Украинской Премьер-лиги:

– До начала этой встречи (прим. «Оболонь» – «Шахтер») президент УПЛ Евгений Дикий наградил лучшего игрока украинской Премьер-лиги 2024 года Георгия Судакова памятной наградой. Ты согласен с мнением экспертов?

– Конечно, согласен. Кто, как не Судаков?

– А кто номер два в УПЛ, на твой взгляд?

– Назову двух ребят - Кевина и Владислава Ваната.

Ранее сообщалось о том, что украинский футболист подписал контракт с «Боруссией» Дортмунд.

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Георгий Судаков Кевин (Шахтер) Владислав Ванат Валерий Бондарь Шахтер Донецк Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига сборная Украины по футболу
Даниил Кирияка Источник: Sportarena
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Умник
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