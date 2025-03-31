Без Шапаренко. Игрок сборной Украины назвал 3 лучших футболистов из УПЛ
Валерий Бондарь выделил Кевина, Владислава Ваната и Георгия Судакова
Защитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Валерий Бондарь выделил 3 лучших футболистов Украинской Премьер-лиги:
– До начала этой встречи (прим. «Оболонь» – «Шахтер») президент УПЛ Евгений Дикий наградил лучшего игрока украинской Премьер-лиги 2024 года Георгия Судакова памятной наградой. Ты согласен с мнением экспертов?
– Конечно, согласен. Кто, как не Судаков?
– А кто номер два в УПЛ, на твой взгляд?
– Назову двух ребят - Кевина и Владислава Ваната.
Ранее сообщалось о том, что украинский футболист подписал контракт с «Боруссией» Дортмунд.
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