ПСЖ – Боруссия Д – 0:1. Короли перекладин и штанг. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов
7 мая в 22:00 в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов играют парижский «ПСЖ» и «Боруссия» Дортмунд.
Команды встречаются в Париже на «Парк де Пренс». Правило выездного гола не действует.
Первый поединок прошел неделей ранее в Дортмунде на «Вестфаленштадионе». Немецкая команда победила со счетом 1:0 благодаря голу Никласа Фуллкруга на 36-й минуте.
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На 50-й минуте Матс Хуммельс забил единственный гол ударом головой после навеса с углового 1:0.
Это был дикий нефарт для Парижа: 30 ударов и 6 перекладин или штанг!
В финале ЛЧ 1 июня в Лондоне на Уэмбли Боруссия Д сыграет против Реала или Баварии (2:2 в первом матче, 8 мая – вторая встреча).
Лига чемпионов. 1/2 финала
Ответный матч, 7 мая, Париж
ПСЖ (Франция) – Боруссия Д (Германия) – 0:1
Гол: Матс Хуммельс, 50
Первый матч – 0:1
ПСЖ – Боруссия Д. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ГОЛ! 0:1. Матс Хуммельс, 50 мин.
События матча
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