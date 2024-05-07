ПСЖ – Боруссия Д – 0:1. Короли перекладин и штанг. Видео гола и обзор

7 мая в 22:00 в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов играют парижский «ПСЖ» и «Боруссия» Дортмунд.

Команды встречаются в Париже на «Парк де Пренс». Правило выездного гола не действует.

Первый поединок прошел неделей ранее в Дортмунде на «Вестфаленштадионе». Немецкая команда победила со счетом 1:0 благодаря голу Никласа Фуллкруга на 36-й минуте.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 50-й минуте Матс Хуммельс забил единственный гол ударом головой после навеса с углового 1:0.

Это был дикий нефарт для Парижа: 30 ударов и 6 перекладин или штанг!

В финале ЛЧ 1 июня в Лондоне на Уэмбли Боруссия Д сыграет против Реала или Баварии (2:2 в первом матче, 8 мая – вторая встреча).

Лига чемпионов. 1/2 финала

Ответный матч, 7 мая, Париж

ПСЖ (Франция) – Боруссия Д (Германия) – 0:1

Гол: Матс Хуммельс, 50

Первый матч – 0:1

ПСЖ – Боруссия Д. Видео голов и обзор матча (обновляется)

ГОЛ! 0:1. Матс Хуммельс, 50 мин.