7 мая на «Парк де Пренс» пройдет ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором «ПСЖ» встретится с «Боруссией» (Дортмунд). Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Ставки на матч ПСЖ – Боруссия Дортмунд

ПСЖ

Команда и так склонна игнорировать внутреннюю футбольную арену - это те самые тренировки с повышенной ответственностью для коллектива, который на пару голов выше любых преследователей. По сути, у боссов клуба сейчас 2 цели. Они все еще надеются как-то удержать Мбаппе в Париже. Но еще более серьезная, давняя задача - выиграть Лигу чемпионов. И ведь все шло к вылету в четвертьфинале: поражение дома, быстрый пропущенный гол в Барселоне. Но та снова показала, что не умеет держать удар, и после удаления Араухо сразу поплыла, еще и чуть ли не сразу пропустив. В итоге все закончилось 4:1 в пользу французов, и Луиса Энрике Эль-Хелаифи поспешил назвать лучшим наставником в футбольном мире. Хотя до триумфа еще оставалось 3 шага. В Германии делали первый из них. Там могли добиться большего, но так и не смогли ответить на пропущенный гол. Теперь нужно выигрывать дома.

Боруссия (Дортмунд)

Клуб очевидно сдал в Бундеслиге. Уже в апреле можно было констатировать поражение в споре за четвертое место РБ Лейпциг, окончательной точкой стало 1:4 в очной встрече. Но тут шмелям повезло, они выйдут в Лигу чемпионов даже с пятого места - новый регламент турнира предусматривает пару дополнительных слотов для лучших от УЕФА. И в этом сезоне их получают Италия с Германией. В самом же главном еврокубке желто-черные смогли приятно удивить, выиграв сложную группу, где были в том числе и французы, а в плей-офф после ожидаемого прохода ПСВ выбили Атлетико, проявив волю и характер. Сначала в Мадриде Алле размочил счет при 0:2, потом дома, дав сопернику сравнять, снова оторвались на 2 мяча. С французами получилось забить и не пропустить. Но 1:0 - далеко не гарантия общего успеха, и придется отстаивать это преимущество.

Статистика личных встреч

Это уже четвертый поединок в рамках нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. На групповом этапе подопечные Луиса Энрике выиграли дома и закончили вничью на выезде.

Прогноз

GGBET верит в победу ПСЖ, причем довольно легкую. Но на них будет давить результат, так что ставим на немцев, которые хорошо проводят Лигу чемпионов, при форе +1,5 гола (коэффициент - 1,61).