Эдин ТЕРЗИЧ: «Если бы снова сыграть с ПСЖ, мы бы проиграли 10 раз из 10»
Главный тренер «Боруссии» Д прокомментировал выход в финал Лиги чемпионов
Вечером 7 мая в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов играли парижский «ПСЖ» и «Боруссия» Дортмунд (0:1).
На 50-й минуте Матс Хуммельс забил единственный гол ударом головой после навеса с углового, и «Боруссия» Д вышла в финал.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Главный тренер «Боруссии» Дортмунд Эдин Терзич прокомментировал выход в финал Лиги чемпионов:
«Перед первой игрой с ПСВ мы впервые заговорили о том, насколько коротким остается путь до Лондона. Тогда многие воспринимали это с недоумением. В прошлом сезоне мы уступили чемпионский титул дома в последнем туре. Рад, что теперь мы можем дать болельщикам что-то взамен. С каждой игрой мы крепли и со временем осознали, что способны стать командой, которая удивит в итоге каждого. И теперь я очень счастлив быть со своей командой в финале.
Если вы попросите меня найти одно слово, то это будет гордость. Я очень горжусь своим коллективом, своей командой, клубом. Но мечта еще не закончилась! Мы много терпели, но показали очень хорошую игру на выезде против очень быстрой команды с мощным нападением. Мы выиграли оба матча и ни разу не пропустили. Это невероятный и выдающийся результат!
Мы блестяще сыграли как команда. Без этого у тебя нет шансов сохранить ворота на замке – это невозможно. Во втором тайме мы изо всех сил старались не пропустить, делали все, чтобы блокировать подачи и удары.
Нереальные чувства. Но я думаю, что мы заслужили этот финал. Мы приехали сюда, чтобы противостоять команде, у которой очень много сильных сторон. Мы сделали это за счет командной работы, плюс где-то нам повезло. Я очень горжусь своей командой, своим штабом и всем клубом. Радость переполняет нас. Мы надеялись, что лучше сыграем в Бундеслиге. Но теперь у нас еще больше поводов как следует отпраздновать эту победу.
Первый матч был равным. Соперники проиграли с минимальным счетом, поэтому были полны решимости перед ответной игрой у себя дома. Если бы нам вновь пришлось соперничать с ними, мы бы проиграли в десяти случаях из десяти.
Знаю, что в финале мы не будем фаворитами. С кем бы ни пришлось играть, будет крайне трудно. Но финал состоит из одного матча, так что все возможно. Мы это уже доказали».
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Главным фаворитом все еще является Джуд Беллингем
Смотрите видеообзор ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов