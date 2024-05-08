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Боруссия Д Проходит дальше
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Лига чемпионов
08 мая 2024, 02:23 | Обновлено 08 мая 2024, 03:33
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Эдин ТЕРЗИЧ: «Если бы снова сыграть с ПСЖ, мы бы проиграли 10 раз из 10»

Главный тренер «Боруссии» Д прокомментировал выход в финал Лиги чемпионов

08 мая 2024, 02:23 | Обновлено 08 мая 2024, 03:33
385
0
Эдин ТЕРЗИЧ: «Если бы снова сыграть с ПСЖ, мы бы проиграли 10 раз из 10»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдин Терзич

Вечером 7 мая в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов играли парижский «ПСЖ» и «Боруссия» Дортмунд (0:1).

На 50-й минуте Матс Хуммельс забил единственный гол ударом головой после навеса с углового, и «Боруссия» Д вышла в финал.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Главный тренер «Боруссии» Дортмунд Эдин Терзич прокомментировал выход в финал Лиги чемпионов:

«Перед первой игрой с ПСВ мы впервые заговорили о том, насколько коротким остается путь до Лондона. Тогда многие воспринимали это с недоумением. В прошлом сезоне мы уступили чемпионский титул дома в последнем туре. Рад, что теперь мы можем дать болельщикам что-то взамен. С каждой игрой мы крепли и со временем осознали, что способны стать командой, которая удивит в итоге каждого. И теперь я очень счастлив быть со своей командой в финале.

Если вы попросите меня найти одно слово, то это будет гордость. Я очень горжусь своим коллективом, своей командой, клубом. Но мечта еще не закончилась! Мы много терпели, но показали очень хорошую игру на выезде против очень быстрой команды с мощным нападением. Мы выиграли оба матча и ни разу не пропустили. Это невероятный и выдающийся результат!

Мы блестяще сыграли как команда. Без этого у тебя нет шансов сохранить ворота на замке – это невозможно. Во втором тайме мы изо всех сил старались не пропустить, делали все, чтобы блокировать подачи и удары.

Нереальные чувства. Но я думаю, что мы заслужили этот финал. Мы приехали сюда, чтобы противостоять команде, у которой очень много сильных сторон. Мы сделали это за счет командной работы, плюс где-то нам повезло. Я очень горжусь своей командой, своим штабом и всем клубом. Радость переполняет нас. Мы надеялись, что лучше сыграем в Бундеслиге. Но теперь у нас еще больше поводов как следует отпраздновать эту победу.

Первый матч был равным. Соперники проиграли с минимальным счетом, поэтому были полны решимости перед ответной игрой у себя дома. Если бы нам вновь пришлось соперничать с ними, мы бы проиграли в десяти случаях из десяти.

Знаю, что в финале мы не будем фаворитами. С кем бы ни пришлось играть, будет крайне трудно. Но финал состоит из одного матча, так что все возможно. Мы это уже доказали».

События матча

50’
ГОЛ ! Мяч забил Матс Хуммельс (Боруссия Д).
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Боруссия Дортмунд ПСЖ Лига чемпионов ПСЖ - Боруссия Д Эдин Терзич пресс-конференция
Николай Степанюк Источник: УЕФА
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