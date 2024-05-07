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ПСЖ
07.05.2024 22:00 2-й матч. Результат первого матча 0:1 - : -
Боруссия Д
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Лига чемпионов
07 мая 2024, 01:01 | Обновлено 07 мая 2024, 01:04
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ПСЖ – Боруссия Д. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией ответного поединка полуфинала Лиги чемпионов УЕФА

07 мая 2024, 01:01 | Обновлено 07 мая 2024, 01:04
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ПСЖ – Боруссия Д. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 7-го мая, состоится ответный поединок полуфинала Лиги чемпионов УЕФА, в котором сразятся «ПСЖ» и дортмундская «Боруссия» Д. Матч пройдет в Париже (Франция), на поле стадиона «Парк де Пренс», начало в 22:00.

Чуть меньше недели назад команда Луиса Энрике проиграла в Дортмунде с минимальным счетом (0:1). Но этот результат не позволяет подопечным Эдина Терзича раскованно себя чувствовать перед выездным поединком. Тем более, что парижане в статусе чемпиона страны на выходных отдыхали, тогда как «шмели» в чемпионате провели веселый матч против «Аугсбурга» (5:1), но точно отдыхали в итоге меньше, чем соперники. И как тут не вспомнить, чем закончилась игра в столице Франции минувшей осенью (2:0)?

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «ПСЖ» – «Боруссия» Д, за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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