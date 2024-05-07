Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Агония в Париже. Боруссия Дортмунд снова победила Мбаппе и компанию
Лига Чемпионов
ПСЖ
07.05.2024 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:1 0 : 1
Боруссия Д Проходит дальше
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
07 мая 2024, 23:57 | Обновлено 08 мая 2024, 00:31
2219
37

Агония в Париже. Боруссия Дортмунд снова победила Мбаппе и компанию

Бесславный вылет от подопечных Луиса Энирке, едва не сломавших каркас чужих ворот

07 мая 2024, 23:57 | Обновлено 08 мая 2024, 00:31
2219
37
Агония в Париже. Боруссия Дортмунд снова победила Мбаппе и компанию
Getty Images/Global Images Ukraine

Довольно редким случаем в Лиге чемпионов УЕФА является встреча команд как на групповом этапе, так и в раунде плей-офф. Тем более – на такой поздней стадии, как полуфинальная. Но в истории отношений французского «Пари Сен-Жермен» и дортмундской «Боруссии» в этом году все же кто-то должен был поставить решающую точку.

Чемпионы Лиги 1 выиграли в первом туре на своем поле (2:0), тогда как затем сыграли на поле соперников вничью (1:1), что в итоге стоило им первого места в группе. А неделю назад команда Луиса Энрике вообще уступила с минимальным счетом (0:1) на том самом «Зигналь-Идуна-Парк», за что должна была возлагать вину исключительно на себя – хоть один гол из значительного количества голевых моментов нужно было выжимать. Таким образом, у «ПСЖ» была неделя на подготовку при отсутствии матча на внутренней арене для того, чтобы снова склонить чаши весов на свою сторону. Соответственно противоположной задача была для коллектива Эдина Терзича, который, в отличие от оппонентов, в Бундеслиге все же играл.

Однако на этом этапе сезона эта разница в игровых кондициях уже не так бросается в глаза. Здесь скорее надо подобрать более успешную, чем у соперников, тактику, а там уже оно как пойдет на поле, так и будет. «ПСЖ» уже на первых минутах дал понять, что того испуга, который был у команды Энрике в первом тайме двухматчевой дуэли, уже не будет. Атаковали хозяева очень много и довольно неплохо – моменты для Рамуша и Мбаппе не заставили себя долго ждать.

Но это были только первые минуты, после чего гости привыкли к темпу и того-таки Мбаппе уже было довольно сложно увидеть с мячом в завершающей фазе атак. Дортмунд еще и на контратаках начал ловить команду Энрике, поэтому Доннарумме хотя бы в том же моменте Адееми пришлось спасать партнеров от еще больших проблем. Чисто по уровню опасности, да, «ПСЖ» преобладал, но «Боруссия» отнюдь не походила на команду, сопротивление которой будет легко преодолеть.

Второй тайм оказался только подтверждением этого тезиса. Хозяева снова активно начали – даже попали в стойку усилиями Заира-Эмери едва ли не в первой же атаке. И вот об этих попаданиях мяча в каркасы мы еще будем много говорить в дальнейшем, тогда как на 50 минуте мир для «ПСЖ» перевернулся с ног на голову. Никто не держал Хуммельса во время подачи углового с левого фланга от Брандта на дальнюю штангу, что оказалось роковой ошибкой.

После забитого мяча Дортмунд просто закрылся. И тот же Хуммельс выполнил такой объем работы, что словно всех четырех защитников, впоследствии превратившихся в пять за счет появления Зюле на замену, заместил собой. Или дополнял на такое же количество, будет правильнее сказать. «Желто-черная» стена вместо фанатской «стены» – так и защищались футболисты Терзича.

А что «ПСЖ»? Команде Энрике просто не везло. Это следует признавать. Потому что мяч дважды только в перекладину прилетал после ударов Мбаппе и Витиньи уже под занавес игры, а до этого еще была стойка от Мендеша. И это только те моменты, которые завершались попаданиями в каркас ворот! Были же и другие. Но немного. Точнее – не настолько много, чтобы спасти эту игру. Переиграл Терзича Энрике, а его футболисты перетерпели непосредственно на поле.

В итоге, от отчетной пары команд в финал Лиги чемпионов УЕФА на легендарном «Уэмбли» поедет дортмундская «Боруссия», тогда как для «ПСЖ» еврокубковая кампания этого года подошла к своему завершению.

Лига чемпионов УЕФА. Полуфинал. Ответный матч.

«ПСЖ» – «Боруссия» Д – 0:1 (первый матч – 0:1)

Голы: Хуммельс, 50

Предупреждения: Дембеле, 75, Хакими, 83 – Забитцер, 64, Хуммельс, 66

«ПСЖ»: Доннарумма – Мендеш, Бералдо, Маркиньос, Хакими – Руис (Асенсио, 63), Феррейра, Заир-Эмери (Кан Ин, 76) – Мбаппе, Рамуш (Баркола, 63), Дембеле.

«Боруссия» Д: Кобель – Матсен, Шлоттербек, Хуммельс, Рьерсон – Забитцер, Брандт (Нмеча, 85), Джан – Санчо (Зюле, 67), Фюллькруг, Адееми (Ройс, 56).

Арбитр: Даниэле Орсато (Чио, Италия).

Стадион: «Парк де Пренс» (Париж, Франция).

Удары (в створ): 31 (5) – 7 (3)
Угловые: 12 – 4
Оффсайды: 0 – 3.

ПСЖ – БОРУССИЯ Д. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 20°C

По теме:
Сколько раз Боруссия Дортмунд играла в финале Лиги чемпионов?
Куртуа может сыграть против Баварии в ЛЧ. В Испании раскрыли план Анчелотти
ПСЖ – Боруссия Д – 0:1. Короли перекладин и штанг. Видео гола и обзор
Боруссия Дортмунд текстовая трансляция ПСЖ Лига чемпионов ПСЖ - Боруссия Д
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Луческу может неожиданно вернуться в Динамо Киев. На какую должность?
Футбол | 07 мая 2024, 21:20 7
Луческу может неожиданно вернуться в Динамо Киев. На какую должность?
Луческу может неожиданно вернуться в Динамо Киев. На какую должность?

Мирча может занять должность генерального директора киевского клуба

Мудрик может покинуть Челси летом. Известно, какой клуб на него претендует
Футбол | 07 мая 2024, 14:16 38
Мудрик может покинуть Челси летом. Известно, какой клуб на него претендует
Мудрик может покинуть Челси летом. Известно, какой клуб на него претендует

Украинский вингер может перейти в «Наполи»

Обновлен список претендентов на Золотой мяч 2024. Месси улучшил позиции
Футбол | 07.05.2024, 07:20
Обновлен список претендентов на Золотой мяч 2024. Месси улучшил позиции
Обновлен список претендентов на Золотой мяч 2024. Месси улучшил позиции
Украина выиграла ЧМ по хоккею. Как это получилось и что дальше
Хоккей | 07.05.2024, 12:30
Украина выиграла ЧМ по хоккею. Как это получилось и что дальше
Украина выиграла ЧМ по хоккею. Как это получилось и что дальше
Будет топ-трансфер? Форварда Ливерпуля заметили в Испании
Футбол | 07.05.2024, 21:17
Будет топ-трансфер? Форварда Ливерпуля заметили в Испании
Будет топ-трансфер? Форварда Ливерпуля заметили в Испании
Комментарии 37
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Максим Заиченко
Все так і мало бути.
Вітаю Дортмунд.
Ответить
+15
AleksDnipro
Порядок б'є клас. У цьому матчі чудово все і найголовніший висновок — гроші не грають у футбол.
Дортмунд сьогодні показав і порядок, і, як на шарфику вболівальника Дортмунда напис — "королівський клас".
Клуб, що займає п'яте місце в БЛ, який виступив ще гірше за Баварію у внутрішньому чемпіонаті, примудряється зносити всіх на своєму шляху в ЛЧ. Це важко пояснити як. Буду вболівати за них в фіналі.
P.s. сподіваюся побачити знову німецьку класику на Вемблі!
Ответить
+14
Phantom
Дортмунд з перемогою, Ройс ще на один крок до мрії 😄
Ответить
+10
Viktor Shuper
жабоїди дніща переоцінені. Вартість Мбаппе 100 мішків картоплі, не більше. йому ніколи не стати рівня Лео та Роналду, які перевертали самотужки купу надважливих матчів
Ответить
+10
Boodya
Саме псж я категорично не хотів бачити в фіналі, ці мішки донатні не заслуговують грати в фіналі ЛЧ.
Але як красиво їх перемогли, в обох матчах, та ще й андердог, та ще й який (Борусія завжди славилась своїм бійцівським характером).
Фінал точно гляну, бо він буде цікавий і видовищний.
Вітаю всіх, хто вболівав за Борусію.
А бульбашка залишається в Парижі...їм там і місце, хай свою лігу 1 виграють хоч по 2 рази на сезон, всім пох. (адекватним любителям футболу, які розуміються на справедливості)
Ответить
+8
Выталкиватель парашутистов
Теперь уже тем, кто в танке, стало понятно, какая разница между Месси и  распиаренным афрофранцузом Мбаппе? Как толко начинаются серьезные матчи, афрофранцуз вдруг пропадает, ни голов, ни результативных передач... А многие хотят видеть его с ЗМ.... Рано ему еще туда, очень рано....
Ответить
+6
Показать Скрыть 1 ответ
VARioR
В черговий раз мільярдний ПСЖ обмежився Лігою 1, а Мбаппе призом "глядацьких симпатій", а не Золотим м'ячем.
Ответить
+6
Boodya
Ще один доказ того, що бабло не грає в футбол.
Справедливо було б взагалі Борусії й Реал хлопнути (якщо він пройде в фінал), але я б хотів Луніна з кубком
Ответить
+6
Alexandr Ladizhenskiy
👍
Ответить
+6
😼
ПСЖ жодного голу не забили за два матчі німцям, а ви про якесь везіння
Ответить
+5
😼
Кроти ну якій відскоку? Коли вони дома в себе в суху виграли жабоїдів і в них на їхньому стадіоні?!?!? Пля ну що за ху ню ви пишите??
Ответить
+5
uausa
Дортмунд в фіналі ЛЧ, Леверкузен однією ногою в фіналі ЛЄ. Одні німці в футбол грають?
Ответить
+4
Показать Скрыть 4 ответа
Макс Максов
Темна конячка крокує далі... Ройс та Боруссія заслужили на перемогу в ЛЧ!
Ответить
+4
Показать Скрыть 4 ответа
luceorius
 Суттєва перевага у кілометражі в обох матчах конвертувалась у голи - класика інтенсивного футболу, подобається це комусь чи ні. 
Ответить
+1
AleksDnipro
А ШД може залишитися без гарантованого потрапляння до групи ЛЧ у наступному сезоні, адже на їхнє місце зайде Франкфурт, який займає 6-е місце у БЛ. Це звичайно, якщо БД візьме кубок ЛЧ.
Якщо так, то гут, нехай проходять кваліфай, як і всі інші клуби, приносять очки в євроскарбничку, то буде краще для України.
Ответить
0
der_MaiStier
Тренер Борусії своїми ідіотськими замінами повністю знищив контратакувальну гру своєї команди, але навіть це не допомогло ПСЖ з їх жахливою реалізацією. За що араби платять Мбаппе 100 млн і навіщо він всрався Реалу при наявності такого ж самого бігунка Вінісіуса ? Ще б завтра Байєрн обіграв "королівський автобус" і буде повне домінування арійського ногом'яча цього сезону
Ответить
-2
Показать Скрыть 1 ответ
Олег Мандрівник
31 удар против 7. 12 угловых против 4. Французы обдолбаные что-ли на игру вышли?
Ответить
-3
OtsoCity
Дуже великий відскок Боруссії
Ответить
-12
Показать Скрыть 2 ответа
Sunrise
Безславний виліт? Може безславний прохід?
Я такого нефарту давно не бачив. ПСЖ молодці! Такого автобуса глухого від Дортмунда не чекав. А головне що пройшли вони не завдяки автобусу або воротарю, а чисто на фарті. 
Ответить
-13
Показать Скрыть 2 ответа
Лига конференций без динамо
ПСЖ уже который год не везёт, ну завтра Реал вые_бет баварию, а в финале Реал с Луниным и Ко выебет борусию на изи 
Ответить
-14
Показать Скрыть 3 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Реал с Луниным не получит титул чемпиона в следующем матче. Что произошло?
Реал с Луниным не получит титул чемпиона в следующем матче. Что произошло?
07.05.2024, 07:21 6
Футбол
Сколько заработала Жирона с Довбиком, Цыганковым за выход в Лигу чемпионов?
Сколько заработала Жирона с Довбиком, Цыганковым за выход в Лигу чемпионов?
06.05.2024, 23:14 2
Футбол
УАФ вынесла наказание защитнику Динамо перед матчем с Шахтером
УАФ вынесла наказание защитнику Динамо перед матчем с Шахтером
06.05.2024, 18:53 10
Футбол
Зидан назвал победителя в противостоянии Реала с Баварией в ЛЧ
Зидан назвал победителя в противостоянии Реала с Баварией в ЛЧ
06.05.2024, 09:50 1
Футбол
Коноплянка и Пятов вернутся на поле. Стало известно, за кого сыграют
Коноплянка и Пятов вернутся на поле. Стало известно, за кого сыграют
07.05.2024, 12:36
Футбол
Усик признался, как отреагировал на новость о рассечении Фьюри
Усик признался, как отреагировал на новость о рассечении Фьюри
06.05.2024, 22:41 1
Бокс
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джордж Камбосос
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джордж Камбосос
07.05.2024, 01:53
Бокс
Известна дата реванша Усик – Фьюри и боя Фьюри – Джошуа
Известна дата реванша Усик – Фьюри и боя Фьюри – Джошуа
06.05.2024, 19:25
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем