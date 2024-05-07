Агония в Париже. Боруссия Дортмунд снова победила Мбаппе и компанию

Довольно редким случаем в Лиге чемпионов УЕФА является встреча команд как на групповом этапе, так и в раунде плей-офф. Тем более – на такой поздней стадии, как полуфинальная. Но в истории отношений французского «Пари Сен-Жермен» и дортмундской «Боруссии» в этом году все же кто-то должен был поставить решающую точку.

Чемпионы Лиги 1 выиграли в первом туре на своем поле (2:0), тогда как затем сыграли на поле соперников вничью (1:1), что в итоге стоило им первого места в группе. А неделю назад команда Луиса Энрике вообще уступила с минимальным счетом (0:1) на том самом «Зигналь-Идуна-Парк», за что должна была возлагать вину исключительно на себя – хоть один гол из значительного количества голевых моментов нужно было выжимать. Таким образом, у «ПСЖ» была неделя на подготовку при отсутствии матча на внутренней арене для того, чтобы снова склонить чаши весов на свою сторону. Соответственно противоположной задача была для коллектива Эдина Терзича, который, в отличие от оппонентов, в Бундеслиге все же играл.

Однако на этом этапе сезона эта разница в игровых кондициях уже не так бросается в глаза. Здесь скорее надо подобрать более успешную, чем у соперников, тактику, а там уже оно как пойдет на поле, так и будет. «ПСЖ» уже на первых минутах дал понять, что того испуга, который был у команды Энрике в первом тайме двухматчевой дуэли, уже не будет. Атаковали хозяева очень много и довольно неплохо – моменты для Рамуша и Мбаппе не заставили себя долго ждать.

Но это были только первые минуты, после чего гости привыкли к темпу и того-таки Мбаппе уже было довольно сложно увидеть с мячом в завершающей фазе атак. Дортмунд еще и на контратаках начал ловить команду Энрике, поэтому Доннарумме хотя бы в том же моменте Адееми пришлось спасать партнеров от еще больших проблем. Чисто по уровню опасности, да, «ПСЖ» преобладал, но «Боруссия» отнюдь не походила на команду, сопротивление которой будет легко преодолеть.

Второй тайм оказался только подтверждением этого тезиса. Хозяева снова активно начали – даже попали в стойку усилиями Заира-Эмери едва ли не в первой же атаке. И вот об этих попаданиях мяча в каркасы мы еще будем много говорить в дальнейшем, тогда как на 50 минуте мир для «ПСЖ» перевернулся с ног на голову. Никто не держал Хуммельса во время подачи углового с левого фланга от Брандта на дальнюю штангу, что оказалось роковой ошибкой.

После забитого мяча Дортмунд просто закрылся. И тот же Хуммельс выполнил такой объем работы, что словно всех четырех защитников, впоследствии превратившихся в пять за счет появления Зюле на замену, заместил собой. Или дополнял на такое же количество, будет правильнее сказать. «Желто-черная» стена вместо фанатской «стены» – так и защищались футболисты Терзича.

А что «ПСЖ»? Команде Энрике просто не везло. Это следует признавать. Потому что мяч дважды только в перекладину прилетал после ударов Мбаппе и Витиньи уже под занавес игры, а до этого еще была стойка от Мендеша. И это только те моменты, которые завершались попаданиями в каркас ворот! Были же и другие. Но немного. Точнее – не настолько много, чтобы спасти эту игру. Переиграл Терзича Энрике, а его футболисты перетерпели непосредственно на поле.

В итоге, от отчетной пары команд в финал Лиги чемпионов УЕФА на легендарном «Уэмбли» поедет дортмундская «Боруссия», тогда как для «ПСЖ» еврокубковая кампания этого года подошла к своему завершению.

Лига чемпионов УЕФА. Полуфинал. Ответный матч.

«ПСЖ» – «Боруссия» Д – 0:1 (первый матч – 0:1)

Голы: Хуммельс, 50

Предупреждения: Дембеле, 75, Хакими, 83 – Забитцер, 64, Хуммельс, 66

«ПСЖ»: Доннарумма – Мендеш, Бералдо, Маркиньос, Хакими – Руис (Асенсио, 63), Феррейра, Заир-Эмери (Кан Ин, 76) – Мбаппе, Рамуш (Баркола, 63), Дембеле.

«Боруссия» Д: Кобель – Матсен, Шлоттербек, Хуммельс, Рьерсон – Забитцер, Брандт (Нмеча, 85), Джан – Санчо (Зюле, 67), Фюллькруг, Адееми (Ройс, 56).

Арбитр: Даниэле Орсато (Чио, Италия).

Стадион: «Парк де Пренс» (Париж, Франция).

Удары (в створ): 31 (5) – 7 (3)

Угловые: 12 – 4

Оффсайды: 0 – 3.

ПСЖ – БОРУССИЯ Д. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 20°C