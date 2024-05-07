ОФИЦИАЛЬО. Лидер Челси подписал контракт с бразильским клубом
Тиаго Силва вернулся в команду Флуминенсе
Бразильский клуб «Флуминенсе» объявил о подписании двухлетнего контракта с центральным защитником «Челси» Тиаго Силвой. Ранее игрок объявил об уходе из лондонской команды.
Сообщалось, что Синие не против продлить его контракт, но 39-летний футболист хотел вернуться в Бразилию.
Силва выступал за «Челси» с 2020 года и был капитаном команды. Провел 152 матча и выиграл три титула, включая Лигу чемпионов.
В составе «Флу» выступают экс-игрок «Реала» Марсело и бывший футболист «Шахтера» Дуглас Коста.
Home again, @tsilva3! #TheMonsterIsBack #OMonstroVoltou pic.twitter.com/tGD5b5RwYe— Fluminense F.C. (@FluminenseFC) May 7, 2024
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