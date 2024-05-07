ОФИЦИАЛЬО. Лидер Челси подписал контракт с бразильским клубом

Бразильский клуб «Флуминенсе» объявил о подписании двухлетнего контракта с центральным защитником «Челси» Тиаго Силвой. Ранее игрок объявил об уходе из лондонской команды.

Сообщалось, что Синие не против продлить его контракт, но 39-летний футболист хотел вернуться в Бразилию.

Силва выступал за «Челси» с 2020 года и был капитаном команды. Провел 152 матча и выиграл три титула, включая Лигу чемпионов.

В составе «Флу» выступают экс-игрок «Реала» Марсело и бывший футболист «Шахтера» Дуглас Коста.