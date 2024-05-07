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  4. ОФИЦИАЛЬО. Лидер Челси подписал контракт с бразильским клубом
Бразилия
07 мая 2024, 19:15 |
1298
0

ОФИЦИАЛЬО. Лидер Челси подписал контракт с бразильским клубом

Тиаго Силва вернулся в команду Флуминенсе

07 мая 2024, 19:15 |
1298
0
ОФИЦИАЛЬО. Лидер Челси подписал контракт с бразильским клубом
ФК Флуминенсе. Тиаго Силва

Бразильский клуб «Флуминенсе» объявил о подписании двухлетнего контракта с центральным защитником «Челси» Тиаго Силвой. Ранее игрок объявил об уходе из лондонской команды.

Сообщалось, что Синие не против продлить его контракт, но 39-летний футболист хотел вернуться в Бразилию.

Силва выступал за «Челси» с 2020 года и был капитаном команды. Провел 152 матча и выиграл три титула, включая Лигу чемпионов.

В составе «Флу» выступают экс-игрок «Реала» Марсело и бывший футболист «Шахтера» Дуглас Коста.

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Иван Зинченко Источник: ФК Флуминенсе
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