Большой спрос. Украинской звездой Жироны заинтересовались ряд топ-клубов

26-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов, которые попытаются его подписать в следующее трансферное окно.

По информации украинского журналиста Виктора Вацка, к Артему Довбику есть интерес от топ-клубов Ла Лиги и Серии А. К нападающему сборной Украины проявляет интерес «Барселона» и «Атлетико», отмечается, что Довбиком лично интересуется наставник «матрасников» Диего Симеоне.

Вацко утверждает, что за Довбиком также следят и итальянские гранды «Интер», «Ювентус» и «Наполи».

В этом сезоне Артем Довбик отыграл за «Жирону» 37 матчей, забил 21 гол и отдал 8 результативных передач.

Ранее сообщалось, что президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис планирует инвестировать в трансфер Довбика около 50 миллионов евро.