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Испания
07 мая 2024, 21:37 | Обновлено 07 мая 2024, 22:44
2801
0

Большой спрос. Украинской звездой Жироны заинтересовались ряд топ-клубов

Артем Довбик летом может покинуть «Жирону»

07 мая 2024, 21:37 | Обновлено 07 мая 2024, 22:44
2801
0
Большой спрос. Украинской звездой Жироны заинтересовались ряд топ-клубов
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

26-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов, которые попытаются его подписать в следующее трансферное окно.

По информации украинского журналиста Виктора Вацка, к Артему Довбику есть интерес от топ-клубов Ла Лиги и Серии А. К нападающему сборной Украины проявляет интерес «Барселона» и «Атлетико», отмечается, что Довбиком лично интересуется наставник «матрасников» Диего Симеоне.

Вацко утверждает, что за Довбиком также следят и итальянские гранды «Интер», «Ювентус» и «Наполи».

В этом сезоне Артем Довбик отыграл за «Жирону» 37 матчей, забил 21 гол и отдал 8 результативных передач.

Ранее сообщалось, что президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис планирует инвестировать в трансфер Довбика около 50 миллионов евро.

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Дмитро Олійник Источник: Вацко Live
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