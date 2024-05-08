Возможен немецкий финал. Боруссия Д в 3-й раз сыграет в решающем матче ЛЧ

7 мая состоялся ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между командами «ПСЖ» и «Боруссия» Дортмунд. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «шмелей» [первый поединок – тоже 1:0].

Благодаря победе в двухматчевом противостоянии подопечные Эдина Терзича вышли в финал главного еврокубкового клубного турнира.

Для «Боруссии» Д это будет третий поединок за титул Лиги чемпионов в истории клуба.

В сезоне 1996/97 немецкий коллектив переиграл в финале «Ювентус» 3:1 и выиграл трофей. В кампании 2012/13 «Боруссия» Д уступила «Баварии» 1:2.

Среди немецких клубов только «Бавария» добирались до последнего этапа чаще, чем «Боруссия» Д – 11 раз.

У «Гамбурга» – два участия в финале, у «Айнтрахта», «Боруссии» М и «Байера» – по одному.

В финале Лиги чемпионов 2023/24 команда Терзича сыграет либо против «Баварии», либо против «Реала».

Лига чемпионов 2023/24