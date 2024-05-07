Мудрик может покинуть Челси летом. Известно, какой клуб на него претендует

23-летний вингер «Челси» Михаил Мудрик может покинуть лондонский клуб следующего трансферного окна.



По информации Teamtalk, украинский футболист может продолжить карьеру в итальянском чемпионате и перейти в «Наполи». «Челси» уже давно следит за голеадором неаполитанцев Виктором Осимхеном. Вероятно, что между двумя клубами состоится обмен – в «Челси» перейдет Осимхен, а в «Наполи» отправится Мудрик + часть суммы от трансфера нигерийца.

Мудрик провел 29 матчей за «Челси» в АПЛ в этом сезоне. В украинца 4 гола и 2 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Осимхена в «Наполи» может заменить Артем Довбик.