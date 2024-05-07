Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мудрик может покинуть Челси летом. Известно, какой клуб на него претендует
Англия
07 мая 2024, 14:16 |
3892
9

Мудрик может покинуть Челси летом. Известно, какой клуб на него претендует

Украинский вингер может перейти в «Наполи»

07 мая 2024, 14:16 |
3892
9
Мудрик может покинуть Челси летом. Известно, какой клуб на него претендует
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

23-летний вингер «Челси» Михаил Мудрик может покинуть лондонский клуб следующего трансферного окна.

По информации Teamtalk, украинский футболист может продолжить карьеру в итальянском чемпионате и перейти в «Наполи». «Челси» уже давно следит за голеадором неаполитанцев Виктором Осимхеном. Вероятно, что между двумя клубами состоится обмен – в «Челси» перейдет Осимхен, а в «Наполи» отправится Мудрик + часть суммы от трансфера нигерийца.

Мудрик провел 29 матчей за «Челси» в АПЛ в этом сезоне. В украинца 4 гола и 2 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Осимхена в «Наполи» может заменить Артем Довбик.

По теме:
Почеттино может сменить Челси с Мудриком на клуб с Довбиком. Как так?
Источник: УАФ получит процент от трансферов Мудрика и Лунина
Как выглядит таблица АПЛ после побед лидеров и поражения Манчестер Юнайтед?
Виктор Осимхен Наполи Челси трансферы АПЛ трансферы Серии A Михаил Мудрик
Дмитро Олійник Источник: TeamTalk
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ПСЖ – Боруссия Дортмунд. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Лиги чемпионов
Футбол | 07 мая 2024, 13:39 3
ПСЖ – Боруссия Дортмунд. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Лиги чемпионов
ПСЖ – Боруссия Дортмунд. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Лиги чемпионов

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует интересный поединок

Леоненко заявил, что Довбик – не топ-форвард, и пояснил, почему
Футбол | 07 мая 2024, 09:47 12
Леоненко заявил, что Довбик – не топ-форвард, и пояснил, почему
Леоненко заявил, что Довбик – не топ-форвард, и пояснил, почему

Бывший нападающий – о коллеге по амплуа

Обновлен список претендентов на Золотой мяч 2024. Месси улучшил позиции
Футбол | 07.05.2024, 07:20
Обновлен список претендентов на Золотой мяч 2024. Месси улучшил позиции
Обновлен список претендентов на Золотой мяч 2024. Месси улучшил позиции
Турнирная таблица УПЛ. Днепр обыграл Кривбасс и сохранил шансы на бронзу
Футбол | 07.05.2024, 06:30
Турнирная таблица УПЛ. Днепр обыграл Кривбасс и сохранил шансы на бронзу
Турнирная таблица УПЛ. Днепр обыграл Кривбасс и сохранил шансы на бронзу
Еще один легендарный претендент. Европейский гранд хочет купить Лунина
Футбол | 07.05.2024, 07:45
Еще один легендарный претендент. Европейский гранд хочет купить Лунина
Еще один легендарный претендент. Европейский гранд хочет купить Лунина
Комментарии 9
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
kadaad
Мудрику нужно однозначно уходить из Челси, там не понимают как его использовать.
Ответить
+2
Перець
Хрін не солодше редьки, шило на мило
Ответить
+2
Умник
А кварацхелия на ворота встанет)))))
Ответить
+2
Показать Скрыть 3 ответа
Gargantua
в нагрузку Мишку Бриллианта?
Ответить
+1
GloryUkraine
Більш реалістичний варіант це "Васточная Барцелона".😂
Ответить
-1
NoMad
Вже навіть в челсі зрозуміли, що мурзік нулячий і треба позбутись, поки за нього хоч якісь гроші дають
Ответить
-2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сколько заработала Жирона с Довбиком, Цыганковым за выход в Лигу чемпионов?
Сколько заработала Жирона с Довбиком, Цыганковым за выход в Лигу чемпионов?
06.05.2024, 23:14 2
Футбол
Байер снова победил. Банда Алонсо повторила абсолютный рекорд всех времен
Байер снова победил. Банда Алонсо повторила абсолютный рекорд всех времен
05.05.2024, 21:13 3
Футбол
Как прокинули Италию. Определены две команды, которые вышли в элиту ЧМ
Как прокинули Италию. Определены две команды, которые вышли в элиту ЧМ
05.05.2024, 08:55 5
Хоккей
Плотницкий собирается променять сборную Украины на Аль-Араби?
Плотницкий собирается променять сборную Украины на Аль-Араби?
06.05.2024, 18:00 11
Волейбол
Известна дата реванша Усик – Фьюри и боя Фьюри – Джошуа
Известна дата реванша Усик – Фьюри и боя Фьюри – Джошуа
06.05.2024, 19:25
Бокс
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джордж Камбосос
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джордж Камбосос
07.05.2024, 01:53
Бокс
Стало известно, сколько полуфиналист ЛЧ готов предложить Реалу за Лунина
Стало известно, сколько полуфиналист ЛЧ готов предложить Реалу за Лунина
05.05.2024, 15:51 8
Футбол
20 лет такого не было. Довбик повторил достижение легендарного Шевченко
20 лет такого не было. Довбик повторил достижение легендарного Шевченко
05.05.2024, 12:15 31
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем