Замена топ-форварда? Известно, за сколько Жирона готова отпустить Довбика

26-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов, которые попытаются его подписать в следующее трансферное окно.

В последнее время Довбика часто связывают с «Наполи». Итальянцы определили приобретение Артема целью номер один, если клуб покинет нигерийский голеадор Виктор Осимхен. Портал Les Transferts отмечает, что руководство «Жироны» готово отпустить Довбика летом за 60 миллионов евро.

В этом сезоне Артем Довбик отыграл за «Жирону» 37 матчей, забил 21 гол и отдал 8 результативных передач.

Ранее сообщалось, что президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис планирует инвестировать в трансфер Довбика около 50 миллионов евро.