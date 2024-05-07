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Испания
07 мая 2024, 00:44 | Обновлено 07 мая 2024, 01:11
573
0

Замена топ-форварда? Известно, за сколько Жирона готова отпустить Довбика

Артем может заменить Виктора Осимхена в «Наполи»

07 мая 2024, 00:44 | Обновлено 07 мая 2024, 01:11
573
0
Замена топ-форварда? Известно, за сколько Жирона готова отпустить Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

26-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов, которые попытаются его подписать в следующее трансферное окно.

В последнее время Довбика часто связывают с «Наполи». Итальянцы определили приобретение Артема целью номер один, если клуб покинет нигерийский голеадор Виктор Осимхен. Портал Les Transferts отмечает, что руководство «Жироны» готово отпустить Довбика летом за 60 миллионов евро.

В этом сезоне Артем Довбик отыграл за «Жирону» 37 матчей, забил 21 гол и отдал 8 результативных передач.

Ранее сообщалось, что президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис планирует инвестировать в трансфер Довбика около 50 миллионов евро.

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Виктор Осимхен трансферы Наполи Жирона Артем Довбик трансферы Ла Лиги трансферы Серии A
Дмитро Олійник Источник
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