Не €150 млн. Известно, за сколько Шахтер готов продать Судакова летом

21-летний полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков заинтересовал ряд именитых клубов Европы.

По информации итальянского издания Tutto mercato web, на Георгия сейчас претендуют ряд европейских грандов, среди которых упоминают о «Манчестер Сити», «Ювентусе», «Наполи», «Челси», «Арсенале», «Ливерпуле». Издание отмечает, что, несмотря на заявленную клаусулу в 150 миллионов евро, «горняки» будут готовы продать Судакова за 70 млн. евро.

В этом сезоне Судаков провел за «Шахтер» во всех турнирах 33 матча, в которых забил девять голов и отдал шесть результативных передач.

Ранее «Шахтер» отказался продавать Судакова «Наполи» за 40 миллионов евро.