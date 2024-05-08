Не €150 млн. Известно, за сколько Шахтер готов продать Судакова летом
На Георгия претендуют ряд топ-клубов
21-летний полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков заинтересовал ряд именитых клубов Европы.
По информации итальянского издания Tutto mercato web, на Георгия сейчас претендуют ряд европейских грандов, среди которых упоминают о «Манчестер Сити», «Ювентусе», «Наполи», «Челси», «Арсенале», «Ливерпуле». Издание отмечает, что, несмотря на заявленную клаусулу в 150 миллионов евро, «горняки» будут готовы продать Судакова за 70 млн. евро.
В этом сезоне Судаков провел за «Шахтер» во всех турнирах 33 матча, в которых забил девять голов и отдал шесть результативных передач.
Ранее «Шахтер» отказался продавать Судакова «Наполи» за 40 миллионов евро.
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