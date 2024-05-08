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  4. Не €150 млн. Известно, за сколько Шахтер готов продать Судакова летом
Украина. Премьер лига
08 мая 2024, 06:09 |
644
3

Не €150 млн. Известно, за сколько Шахтер готов продать Судакова летом

На Георгия претендуют ряд топ-клубов

08 мая 2024, 06:09 |
644
3
Не €150 млн. Известно, за сколько Шахтер готов продать Судакова летом
ФК Шахтер. Георгий Судаков

21-летний полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков заинтересовал ряд именитых клубов Европы.

По информации итальянского издания Tutto mercato web, на Георгия сейчас претендуют ряд европейских грандов, среди которых упоминают о «Манчестер Сити», «Ювентусе», «Наполи», «Челси», «Арсенале», «Ливерпуле». Издание отмечает, что, несмотря на заявленную клаусулу в 150 миллионов евро, «горняки» будут готовы продать Судакова за 70 млн. евро.

В этом сезоне Судаков провел за «Шахтер» во всех турнирах 33 матча, в которых забил девять голов и отдал шесть результативных передач.

Ранее «Шахтер» отказался продавать Судакова «Наполи» за 40 миллионов евро.

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Дмитро Олійник Источник: Tuttomercatoweb
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Перець
Вже всі втомилися від серіалу про  продаж Судакова
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+2
Serhii P.
Знову повторюють фокус як з Мудриком, клуби "на лоха" пробивають.
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+2
Умник
Аль хиляль аль наср норм дадут.
Ой там тоже топ лига
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0
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