8 мая состоялся ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между командами «Реал» Мадрид и «Бавария». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу королевского клуба.

До 88-й минуты «сливочные» проигрывали 0:1, но благодаря дублю Хоселу вышли в финал главного еврокубкового клубного турнира.

При втором забитом мяче Хоселу пришлось включаться VAR. Во время передачи Антонио Рюдигера на форварда «Реала» мог быть офсайд. Лайнсмен поднял флажок вверх, зафиксировав офсайд.

Однако мяч в итоге был засчитан. Телетрансляторы продемонстрировали четкий кадр перед голом Хоселу.

ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед вторым голом Реала