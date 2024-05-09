Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед вторым голом Реала
Лига чемпионов
09 мая 2024, 00:10 | Обновлено 09 мая 2024, 00:41
4701
0

ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед вторым голом Реала

Хоселу оформил дубль в ворота Баварии после паса Рюдигера и вывел команду в финал ЛЧ

09 мая 2024, 00:10 | Обновлено 09 мая 2024, 00:41
4701
0
ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед вторым голом Реала
Getty Images/Global Images Ukraine

8 мая состоялся ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между командами «Реал» Мадрид и «Бавария». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу королевского клуба.

До 88-й минуты «сливочные» проигрывали 0:1, но благодаря дублю Хоселу вышли в финал главного еврокубкового клубного турнира.

При втором забитом мяче Хоселу пришлось включаться VAR. Во время передачи Антонио Рюдигера на форварда «Реала» мог быть офсайд. Лайнсмен поднял флажок вверх, зафиксировав офсайд.

Однако мяч в итоге был засчитан. Телетрансляторы продемонстрировали четкий кадр перед голом Хоселу.

ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед вторым голом Реала

По теме:
В Испании высоко оценили вклад Лунина в выход Реала в финал Лиги чемпионов
ФОТО. Арбитр не засчитал гол Баварии Лунину на 90+13-й из-за якобы офсайда
ВИДЕО. Лунин эмоционально поздравил джокера суперматча ЛЧ Реал – Бавария
фото Хоселу офсайд (вне игры) Реал Мадрид Бавария Реал - Бавария Лига чемпионов Антонио Рюдигер
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(18)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал – Бавария – 2:1. Дубль Хоселу, и Лунин – в финале. Видео голов и обзор
Футбол | 09 мая 2024, 00:50 0
Реал – Бавария – 2:1. Дубль Хоселу, и Лунин – в финале. Видео голов и обзор
Реал – Бавария – 2:1. Дубль Хоселу, и Лунин – в финале. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов

Реал – Бавария. Прогноз и анонс на матч полуфинала Лиги чемпионов
Футбол | 08 мая 2024, 19:40 15
Реал – Бавария. Прогноз и анонс на матч полуфинала Лиги чемпионов
Реал – Бавария. Прогноз и анонс на матч полуфинала Лиги чемпионов

Вторая серия клубной футбольной классики

Титулованный клуб провел переговоры с Шапаренко. Сколько заработает Динамо?
Футбол | 08.05.2024, 20:41
Титулованный клуб провел переговоры с Шапаренко. Сколько заработает Динамо?
Титулованный клуб провел переговоры с Шапаренко. Сколько заработает Динамо?
Выйдет ли Лунин? Стал известен стартовый состав Реала на матч с Баварией
Футбол | 08.05.2024, 20:50
Выйдет ли Лунин? Стал известен стартовый состав Реала на матч с Баварией
Выйдет ли Лунин? Стал известен стартовый состав Реала на матч с Баварией
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Реал – Бавария
Футбол | 08.05.2024, 06:23
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Реал – Бавария
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Реал – Бавария
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Обновлен список претендентов на Золотой мяч 2024. Месси улучшил позиции
Обновлен список претендентов на Золотой мяч 2024. Месси улучшил позиции
07.05.2024, 07:20 36
Футбол
ПСЖ – Боруссия Д – 0:1. Короли перекладин и штанг. Видео гола и обзор
ПСЖ – Боруссия Д – 0:1. Короли перекладин и штанг. Видео гола и обзор
08.05.2024, 00:50
Футбол
Коноплянка и Пятов вернутся на поле. Стало известно, за кого сыграют
Коноплянка и Пятов вернутся на поле. Стало известно, за кого сыграют
07.05.2024, 12:36
Футбол
Еще один легендарный претендент. Европейский гранд хочет купить Лунина
Еще один легендарный претендент. Европейский гранд хочет купить Лунина
07.05.2024, 07:45 2
Футбол
Легендарный Леннокс Льюис высказался о трансформации Усика
Легендарный Леннокс Льюис высказался о трансформации Усика
07.05.2024, 11:58
Бокс
Один из самых богатых клубов отказался от Лунина. Известны причины
Один из самых богатых клубов отказался от Лунина. Известны причины
08.05.2024, 07:01 3
Футбол
Украина выиграла ЧМ по хоккею. Как это получилось и что дальше
Украина выиграла ЧМ по хоккею. Как это получилось и что дальше
07.05.2024, 12:30 5
Хоккей
На каком месте Ребров? Рейтинг коучей сборных, которые сыграют на Евро-2024
На каком месте Ребров? Рейтинг коучей сборных, которые сыграют на Евро-2024
07.05.2024, 22:45 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем