Волевой Джокович, двужильная Крейчикова, личный рекорд Марты Костюк

Открытый чемпионат Франции в этом году снова вернулся на традиционное место в календаре, хотя и был сдвинут на одну неделю. В мужском разряде все было прогнозировано за исключением сражения Надаль – Джокович, в женском – творился полный беспредел, к которому теннисные болельщики за последние несколько лет уже как-то привыкли.



Мужской одиночный разряд. Финал

Новак Джокович [1] – Стефанос Циципас [5] – 6:7(6), 2:6, 6:3, 6:2, 6:4



Лидеры мужского тенниса показали, что Ролан Гаррос – не место для выскочек. Практически все претенденты на поздние раунды туда и пробились, исключение составили только некоторые персонажи, о которых речь пойдет ниже. К большому сожалению многих фанатов тенниса, Рафаэль Надаль и Новак Джокович попали в одну половину сетки, финальной битвы между двумя легендами произойти не могло. Испанец и серб встретились в полуфинале, и этот матч точно оправдал все ожидания. Уровень тенниса от обоих был на высоте, после этого поединка даже показалось, что турнир можно заканчивать.

Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль и Новак Джокович

Но в финале грек Стефанос Циципас показал, что очередное молодое поколение уже очень близко к победам. Циципас в суперконкуретном первом сете сумел на тай-брейке вырвать победу у серба, а во втором сете полностью доминировал. Но Новак не был бы самим собой, если бы не вернулся в этот матч. В результате Стефанос не выдержал и дрогнул, до конца матча он ни разу не смог взять подачу серба и четыре раза проиграл свою. Таким образом, Джокович завоевал 19-й титул Grand Slam, сократив отставание от Надаля и Федерера до одной победы



Также Новак стал первым мужчиной со времен Рода Лейвера, которому удалось как минимум по 2 раза выиграть каждый турнир Большого Шлема. Федерер и Надаль сделали это по одному разу, Роджеру не хватает побед в Париже, Рафе – в Мельбурне.



Лучший матч

1/2 финала

Новак Джокович [1] – Рафаэль Надаль [3] – 3:6, 6:3, 7:6(4), 6:2



Если откровенно, то мало кто сомневался в том, что Надаль в очередной раз выиграет Ролан Гаррос. В прошлом году даже в осеннее время ему не сумели составить достойной конкуренции, поэтому в традиционных условиях испанец был откровенным фаворитом. Но был один человек, который сумел найти правильную тактику, подкрепив это своим феноменальным мастерством. Джокович начал матч приблизительно так же, как и прошлогодний финал, проиграв пять стартовых геймов. После этого ему удалось кардинально переломить ход встречи. И хотя в первом сете зацепиться уже не было шансов, но в середине второго стало ясно, что Рафа этот матч проигрывает.

Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

Новак настолько хорошо и неудобно принимал, что Надаль выиграл всего 59% очков на первой подаче. Это невероятно низкий показатель, в первых четырех матчах на турнире король грунта выигрывал около 80% таких очков, со Шварцманом в четвертьфинале – 73%. Джоковичу удалось максимально подавить форхенд Надаля и создать на него такое давление, что абсолютно каждый свой гейм испанец выгрызал с мясом. Это вылилось во множество несвойственных ошибок, которые допускал Рафаэль. Важнейшая случилась на тай-брейке третьего сета, когда Надаль не попал ударом с лета. Вероятность такой ошибки со стороны 13-кратного чемпиона Ролан Гаррос в обычной ситуации близка к нулю.



Прорыв турнира – Алехандро Давидович-Фокина



22-летний испанец впервые в карьере пробился в четвертьфинал, хотя и не смог там ничего противопоставить Александру Звереву. На своем пути Алехандро в статусе явного андердога выбил набравшего превосходную форму норвежца Каспера Рууда, с остальными соперниками ему откровенно повезло, это нужно признать. Получить несеянного Федерико Дельбониса в четвертом круге – большая удача. Тоже самое можно было бы сказать и про самого аргентинца, но он этот матч проиграл.



Конкуренцию Алехандро в этой номинации может составить и Лоренцо Музетти, который удивил самого Джоковича, заставив серба отыгрываться со счета 0:2 по сетам. Но пока что 19-летний итальянец не готов шокировать теннисный мир, обыграв одного из великих в пятисетовом формате.



Главный неудачник – Доминик Тим



После победы на US Open в прошлом году Тим явно сдал свои позиции. Перед Ролан Гаррос очень хотелось поверить в то, что вот сейчас он сможет добавить и даже наведет немного шороху на поздних стадиях. Но в результате мы получили вылет в первом круге от испанца Пабло Андухара-Альбы, да еще и со счета 2:0 по партиям. Остается только спросить, долго ли еще будет витать в облаках австриец? Или одного Шлема ему оказалось достаточно?



К слову, на Australian Open он также победил в этой не самой престижной номинации. И это не та ситуация, где стабильность – знак качества.



Любимец фортуны – Александр Зверев



Немецкий теннисист попал в одну четверть сетки с Домиником Тимом и уже после первого круга ему открылся прямой путь в полуфинал. Хотя Александр мог оказаться таким же неудачником, как и австриец, ведь в первом круге горел 0:2 по сетам. В общем до битвы с Циципасом за путевку в финал Зверев не встретился ни с одним сеяным, а в самом главном для себя матче хоть и сумел забрать два сета, но скорее из-за того, что Стефанос отыграл в них ниже своих возможностей. Теперь у Зверева 0-10 против первой десятки на Шлемах и туманные перспективы хоть раз выиграть заветный трофей.

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зверев

Из интересного стоит отметить, что впервые в истории сразу три итальянца пробились во вторую неделю турнира Большого Шлема. Это удалось Маттео Берреттини (25 лет), Яннику Синнеру (19) и Лоренцо Музетти (19). Будущее у итальянского тенниса точно неплохое, чего нельзя сказать о французском. Ведь впервые во времена Открытой Эры ни один из представителей этой страны в одиночном разряде не пробился даже в третий раунд. Это при том, что у мужчин в первой сотне 11 человек, у женщин – четыре.



Наши



Лидеры украинского мужского тенниса, мягко говоря, не любят грунтовые покрытия, о чем не устают повторять. И Сергей Стаховский, и Илья Марченко на этот раз играли в квалификации, показав довольно неплохие результаты, как для теперешней формы. Стаховский сумел преодолеть один круг, а Марченко даже сражался за путевку в основу. Илье попался непростой соперник, шансов у него, к сожалению, не было. Но оба получили неплохие чеки с призовыми, для них сейчас это самое главное.



Женский одиночный разряд. Финал

Барбора Крейчикова – Анастасия Павлюченкова [31] – 6:1, 2:6, 6:4



Вот уже третий год на Ролан Гаррос совершенно невозможно что-то прогнозировать. Если в анонсе к турниру были угаданы все четвертьфиналисты у мужчин, то у женщин шанс точно спрогнозировать полуфиналисток был совсем минимальным. Даже железобетонные места Свёнтек и Барти по итогу были заняты другими теннисистками.



Начну с того, что все четыре полуфиналистки стали дебютантками этой стадии. Ранее подобное случалось лишь раз в Открытой эре – на Australian Open-1978, когда еще продолжалась борьба за выживание австралийского мейджора и не все топовые спортсмены ездили туда на постоянной основе.



Если копнуть глубже, то в женском туре сложилась такая ситуация, что в последние годы нет доминирующих теннисисток. Есть Осака, которая дважды брала по два титула Большого Шлема подряд, но делала это через год. И если японка была отличной новой звездой для WTA с многомиллионной поддержкой, то сейчас она превращается в обузу. Перед этим турниром Наоми заявила, что не будет ходить на пресс-конференции и свое слово сдержала. После первого штрафа она приняла решение сняться и улетела в США. На данный момент на траве она заявлена лишь на Уимблдон, но ходят слухи, что и там японка играть не планирует.



Есть и несколько других теннисисток, которые перед каждым Шлемом претендуют на победу, но их вылет на любых стадиях не очень сильно удивляет. Начиная с Уимблдона-2016, ни одна чемпионка ТБШ не сумела защитить свой титул. Тогда это удалось, конечно же, Серене Уильямс. На РГ-2021 Ига Свёнтек хоть и считалась главной фавориткой, но и она не смогла победить «проклятие Рима» и завершила борьбу в четвертьфинале, уступив гречанке Марии Саккари. Полька призналась, что у нее был очень плохой день, и, как оказалось, она не настолько хороша, чтобы победить сильную соперницу в таком состоянии.



Если взглянуть на сухие цифры статистики, то топовые теннисистки в последнее время действительно слабо проявляют себя на Шлемах. Только вдумайтесь, в 7 из 11 последних турниров Grand Slam не было матчей между двумя представительницами топ-10. В мужском туре представить подобное невозможно. На данный момент у женщин идет серия из четырех таких турниров подряд, а корты Ролан Гаррос последний раз видели подобный матч и вовсе в 2018-м году. Поэтому и не стоит удивляться неожиданным победительницам.

Getty Images/Global Images Ukraine. Анастасия Павлюченкова и Барбора Крейчикова

В этом году она очень даже неожиданная. Еще год назад Крейчикова не входила даже в первую сотню и воспринималась лишь как топовый парный игрок. А уже в новой редакции рейтинга WTA она дебютирует в топ-15. Барбора стала всего второй чешкой, которая сумела выиграть одиночный титул на Ролан Гаррос. Первой это удалось Гане Мандликовой ровно 40 лет назад.



Лучший матч

1/2 финала

Барбора Крейчикова – Мария Саккари [17] – 7:5, 4:6, 9:7



Как и предполагалось, верхняя часть сетки была гораздо сильнее нижней, именно отсюда мы и получили победительницу. Крейчиковой немного повезло с оппонентками, Барти и Свёнтек до матча с ней не добрались, а Элина Свитолина почему-то слишком распереживалась и сыграла ниже своих возможностей. Не факт, что Элина бы победила, если бы сыграла на порядок лучше, но в том матче Крейчикова не выглядела непобедимой машиной.



Статистика говорит, что это самый продолжительный полуфинал в женском одиночном разряде в истории (3 часа 18 минут). На данный момент на других турнирах этот рекорд превзойти будет тяжело, ведь традиционные правила финального сета сохраняются лишь в Париже.



Что касается Саккари, то в этом матче она имела матчбол и стала единственной, кто действительно мог остановить Крейчикову. Гречанка продолжает прогрессировать, особенно это касается ее подачи. С 2016 года с каждым сезоном Мария выигрывает все больше очков на первой подаче. В 2021-м году данный показатель достигает 70%, это топовый уровень для женского тенниса. Еще четыре года назад Саккари выигрывала на 10% меньше.



Прорыв турнира – Тамара Зиданшек



Если от Крейчиковой как раз и ожидали хороших результатов после выигрыша в Страсбурге, но не особо верили в чешку из-за очень непростого жребия, то Зиданшек удивила абсолютно всех. Возможно, даже себя и своего психолога, который здорово помог ей достичь этого успеха. Тамара стала первой словенкой в истории, которая пробилась в полуфинал ТБШ, очень интересно проследить, не станет ли она новой Подороской, ведь у представительницы Аргентины после прошлогоднего триумфа пока получается не все. В этом году, к примеру, она покинула турнир уже в первом круге.

Getty Images/Global Images Ukraine. Тамара Зиданшек

Также в этой номинации хотелось бы вспомнить и Кори Гауфф, которая единственной из американок пробилась в четвертьфинал. Вряд ли кто-то ожидал, что дебютное вхождения Коко в топ-8 случится в Париже, но теперь она доказала, что становится грозной силой абсолютно на всех покрытиях. Гауфф в марте исполнилось всего 17 лет, на данный момент она точно самая перспективная теннисистка тура.



Главная неудачница – Эшли Барти



Одна из главных фавориток провела отличный грунтовый сезон и была готова сразится за второй титул на кортах Парижа. Но из-за травмы бедра Барти вынуждена была сняться во втором круге. Австралийка потеряла 1900 очков в рейтинге, вдоволь наплакалась, но все же осталась на первой строчке мирового рейтинга. До Уимблдона на корте мы ее не увидим, хотелось бы, чтобы Эшли смогла полноценно восстановиться. На траве она также очень хороша и точно будет претенденткой на титул в Лондоне.



Любимица фортуны – Анастасия Павлюченкова



Россиянка изначально попала в нижнюю часть сетки, где очень быстро повыбывали топовые соперницы. Андрееску, Осака и Бенчич и до начала турнира не претендовали на высокие места, Квитова снялась из-за травмы, Серена уступила Рыбакиной. Павлюченкова сыграла лишь с одной топовой соперницей – Ариной Соболенко, но представительница Беларуси во время обычных турниров и на Шлемах – две больших разницы. Вот и на этот раз Арина не выдержала давления. Большинство матчей Анастасии были непростыми, но опытная россиянка была сильнее соперниц ментально. И только в финале она действительно оказалась слабее, все же Крейчикова прошла более жесткий отбор до очной встречи.



Наши



Общая картина выступлений украинок неплохая. Начну с того, что сразу две наши теннисистки преодолели квалификацию. Это отличная новость, но хотелось бы, чтобы они попадали в основную сетку напрямую по рейтингу. Ангелина Калинина даже сумела переиграть Анжелик Кербер в первом круге основы, которая после 1/4 финала в 2018-м выбывает после первого раунда три года подряд. Катарине Завацкой после успешного отбора очень не повезло со жребием, против Саккари у нее не было шансов, слишком большая разница в мощи. Катерина Козлова, к сожалению, уже в первом круге уступила Айле Томлянович из Австралии.



Нашей главной надеждой была Элина Свитолина, но уже со старта первая ракетка Украина начала демонстрировать неуверенную игру. В третьем круге ее остановила будущая чемпионка Барбора Крейчикова, но Элина смело может себя ругать за то, что играть и готовиться нужно было лучше.

Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек и Марта Костюк

Впервые с US Open-2018 после вылета Свитолиной оставалось за кого поболеть в одиночном разряде. Это была Марта Костюк. 18-летняя украинка на старте неожиданно легко разобралась с одной из фавориток – испанкой Гарбинье Мугурусой. В следующих двух матчах Марта подтвердила статус фаворитки встречи, и лишь в четвертом круге (личный рекорд на Шлемах) завершила борьбу после поражения на тот момент от действующей чемпионки. Шансы победить Свёнтек были, но не хватило опыта. Уровень игры и отношение к работе у Костюк находятся на высоком уровне, есть все основания надеяться, что дальнейший прогресс не заставит себя ждать.



Мужской парный разряд. Финал



Николя Маю / Пьер-Юг Эрбер [6] – Александр Бублик / Андрей Голубев – 4:6, 7:6(1), 6:4



Маю и Эрбер подсластили пилюлю французам и взяли титул в паре. Этот дуэт победил на кортах Парижа во второй раз, ранее они были лучшими в 2018-м году. Бублик и Голубев никогда подобных успехов в парном теннисе не добивались, сыграв свой дебютный финал на таком уровне.



Женский парный разряд. Финал



Барбора Крейчикова / Катерина Синякова [2] — Ига Свёнтек (Польша) / Бетани Маттек-Сэндс [14] — 6:4, 6:2



Крейчиковой удалось почти невозможное, она выиграла в обоих разрядах, Последней женщиной, завоевавшей оба титула в Париже, была Мэри Пирс в 2000-м году. В этом году чешки играли в обоих парных финалах ТБШ и с новой недели возглавят парный рейтинг.



Микст



Дезире Кравчик / Джо Солсбери – Елена Веснина / Аслан Карацев – 2:6, 6:4, 10-5



Кравчик в прошлом году дошла в Париже до финала в паре, а теперь сумела взять титул в смешанном разряде. Солсбери в прошлом сезоне побеждал в мужском парном разряде в Австралии, но в миксте таких успехов не имел. Веснина сыграла пятый финал микста на ТБШ, но в четвертый раз проиграла.