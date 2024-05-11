10.05.2024 21:45 – FT 0 : 5
Италия11 мая 2024, 02:23 | Обновлено 11 мая 2024, 02:47
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ВИДЕО. Интер в статусе чемпиона Италии отгрузил 5 мячей в ворота Фрозиноне
У гостей забили: Фраттези, Арнаутович, Бьюкенен, Лаутаро Мартинес и Тюрам
11 мая 2024, 02:23 | Обновлено 11 мая 2024, 02:47
24
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В матче 36-го тура Серии А «Интер» на выезде разгромил «Фрозиноне» со счетом 5:0.
У гостей голы забили: Давиде Фраттези, Марко Арнаутович, Тейджон Бьюкенен, Лаутаро Мартинес и Маркус Тюрам.
«Интер» ранее досрочно обеспечил себе чемпионство (92 очка). «Фрозиноне» с 32 очками идет на 16-й позиции.
Серия А. 36-й тур, 10 мая
Фрозиноне – Интер – 0:5
Голы: Фраттези, 19, Арнаутович, 60, Бьюкенен, 77, Лаутаро Мартинес, 80, Тюрам, 84
Видео голов и обзор матча
События матча
84’
ГОЛ ! Мяч забил Марку Тюрам (Интер Милан).
80’
ГОЛ ! Мяч забил Лаутаро Мартинес (Интер Милан).
77’
ГОЛ ! Мяч забил Тейджон Бьюкенен (Интер Милан).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Марко Арнаутович (Интер Милан).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Давиде Фраттези (Интер Милан).
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