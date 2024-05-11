ВИДЕО. Интер в статусе чемпиона Италии отгрузил 5 мячей в ворота Фрозиноне

В матче 36-го тура Серии А «Интер» на выезде разгромил «Фрозиноне» со счетом 5:0.

У гостей голы забили: Давиде Фраттези, Марко Арнаутович, Тейджон Бьюкенен, Лаутаро Мартинес и Маркус Тюрам.

«Интер» ранее досрочно обеспечил себе чемпионство (92 очка). «Фрозиноне» с 32 очками идет на 16-й позиции.

Серия А. 36-й тур, 10 мая

Фрозиноне – Интер – 0:5

Голы: Фраттези, 19, Арнаутович, 60, Бьюкенен, 77, Лаутаро Мартинес, 80, Тюрам, 84

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