Невероятный рекорд. Игрок Реала в 7-й раз вышел в финал Лиги чемпионов

Хавбек испанского Реала Тони Кроос установил невероятный рекорд – он в 7-й раз в карьере вышел в финал Лиги чемпионов.

Полузащитник достигал этого результата с «Баварией» в сезонах 2011/12 (проигрыш в финале) и 2012/13 (триумф в ЛЧ), а также с «Реалом» в сезонах 2015/16, 2016/17, 2017/18 и 2021/22 (все 4 раза галактикос завоевали трофей ЛЧ).

После победы мадридского Реала над Баварией в полуфинале ЛЧ (2:2, 2:1) Тони Кроос вышел в 7-й раз в финал Лиги чемпионов (пока что у него 5 побед и 1 поражение в финалах). Никто никогда ранее не достигал такого результата.

34-летний немец вошел в число 7 игроков, которые провели 150 матчей в Лиге чемпионов.

🚨 BREAKING: Toni Kroos is the first player to reach 7 UCL finals in this format! pic.twitter.com/ZmyKAMfqoO