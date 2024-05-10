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Лига чемпионов
10 мая 2024, 04:50 | Обновлено 10 мая 2024, 05:13
916
0

Невероятный рекорд. Игрок Реала в 7-й раз вышел в финал Лиги чемпионов

Тони Кроос участвовал в финалах дважды с Баварией и в 5-й раз с Реалом

10 мая 2024, 04:50 | Обновлено 10 мая 2024, 05:13
916
0
Невероятный рекорд. Игрок Реала в 7-й раз вышел в финал Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Кроос

Хавбек испанского Реала Тони Кроос установил невероятный рекорд – он в 7-й раз в карьере вышел в финал Лиги чемпионов.

Полузащитник достигал этого результата с «Баварией» в сезонах 2011/12 (проигрыш в финале) и 2012/13 (триумф в ЛЧ), а также с «Реалом» в сезонах 2015/16, 2016/17, 2017/18 и 2021/22 (все 4 раза галактикос завоевали трофей ЛЧ).

После победы мадридского Реала над Баварией в полуфинале ЛЧ (2:2, 2:1) Тони Кроос вышел в 7-й раз в финал Лиги чемпионов (пока что у него 5 побед и 1 поражение в финалах). Никто никогда ранее не достигал такого результата.

34-летний немец вошел в число 7 игроков, которые провели 150 матчей в Лиге чемпионов.

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Бавария Реал Мадрид Реал - Бавария Лига чемпионов Тони Кроос статистика рекорд
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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