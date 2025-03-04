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Испания
04 марта 2025, 01:11 |
129
0

ПСЖ готовит предложение по одному из открытий сезона Реала

Рауль Асенсио привлекает внимание французского клуба

04 марта 2025, 01:11 |
129
0
ПСЖ готовит предложение по одному из открытий сезона Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Рауль Асенсио

Испанский защитник мадридского «Реала» Рауль Асенсио привлекает внимание «ПСЖ», сообщает Fichajes.

По информации источника, французский гранд готовит предложение в размере 50 миллионов евро за 22-летнего футболиста.

В сезоне 2024/25 Рауль Асенсио провел 25 матчей за первую команду мадридского «Реала», отметившись 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7.5 миллиона евро, а его контракт с клаусулой в 50 миллионов евро действует до лета 2026 года.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» продаст Лунина в европейский гранд.

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ПСЖ Реал Мадрид Рауль Асенсио трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Лиги 1
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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