ПСЖ готовит предложение по одному из открытий сезона Реала

Испанский защитник мадридского «Реала» Рауль Асенсио привлекает внимание «ПСЖ», сообщает Fichajes.

По информации источника, французский гранд готовит предложение в размере 50 миллионов евро за 22-летнего футболиста.

В сезоне 2024/25 Рауль Асенсио провел 25 матчей за первую команду мадридского «Реала», отметившись 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7.5 миллиона евро, а его контракт с клаусулой в 50 миллионов евро действует до лета 2026 года.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» продаст Лунина в европейский гранд.