ПСЖ готовит предложение по одному из открытий сезона Реала
Рауль Асенсио привлекает внимание французского клуба
Испанский защитник мадридского «Реала» Рауль Асенсио привлекает внимание «ПСЖ», сообщает Fichajes.
По информации источника, французский гранд готовит предложение в размере 50 миллионов евро за 22-летнего футболиста.
В сезоне 2024/25 Рауль Асенсио провел 25 матчей за первую команду мадридского «Реала», отметившись 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7.5 миллиона евро, а его контракт с клаусулой в 50 миллионов евро действует до лета 2026 года.
Ранее сообщалось о том, что «Реал» продаст Лунина в европейский гранд.
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