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  4. Кредит доверия не исчерпал. Клуб УПЛ определился с судьбой главного тренера
Украина. Премьер лига
03 марта 2025, 21:17 |
1683
2

Кредит доверия не исчерпал. Клуб УПЛ определился с судьбой главного тренера

Александр Поздеев продолжит тренировать «Колос»

03 марта 2025, 21:17 |
1683
2
Кредит доверия не исчерпал. Клуб УПЛ определился с судьбой главного тренера
ФК Колос. Александр Поздеев

Как стало известно Sport.ua, несмотря на два подряд поражения «Колоса» и сложное турнирное положение в УПЛ, кредит доверия клубного руководства к главному тренеру Александру Поздееву не иссяк.

По информации нашего источника, сегодня в общей группе тренировались Павел Ореховский, который пропускал вчерашний матч с «Вересом» по решению Поздеева и Андрей Цуриков, который из-за незначительного повреждения на поле в Ровно не вышел, хотя в заявку попал.

В лазарете находится только 19-летний Артем Гусол. Этот перспективный нападающий травмировал ключицу, был прооперирован и вернется в строй в середине апреля.

Пока что «Колос» занимает 12 место в УПЛ, набрав 18 очков и 7 марта будет принимать «Александрию».

Ранее мы сообщали, что в матче с «Колосом» (2:1) хавбек «Вереса» Игорь Харатин забил победный мяч на 8-й компенсированной минуте встречи.

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Александр Поздеев Колос Ковалевка чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Артем Гусол Андрей Цуриков инсайд
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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Strontium
Украли у Колоса 10 ничью!
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Gargantua81
Харатин одобряет
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