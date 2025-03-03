Кредит доверия не исчерпал. Клуб УПЛ определился с судьбой главного тренера

Как стало известно Sport.ua, несмотря на два подряд поражения «Колоса» и сложное турнирное положение в УПЛ, кредит доверия клубного руководства к главному тренеру Александру Поздееву не иссяк.

По информации нашего источника, сегодня в общей группе тренировались Павел Ореховский, который пропускал вчерашний матч с «Вересом» по решению Поздеева и Андрей Цуриков, который из-за незначительного повреждения на поле в Ровно не вышел, хотя в заявку попал.

В лазарете находится только 19-летний Артем Гусол. Этот перспективный нападающий травмировал ключицу, был прооперирован и вернется в строй в середине апреля.

Пока что «Колос» занимает 12 место в УПЛ, набрав 18 очков и 7 марта будет принимать «Александрию».

Ранее мы сообщали, что в матче с «Колосом» (2:1) хавбек «Вереса» Игорь Харатин забил победный мяч на 8-й компенсированной минуте встречи.