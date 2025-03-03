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Украина. Премьер лига
03 марта 2025, 12:41 | Обновлено 03 марта 2025, 12:50
243
0

Харатин стал автором самого позднего победного гола в истории УПЛ

Решающий мяч в матче с «Колосом» хавбек «Вереса» забил на 90+8-й минуте

03 марта 2025, 12:41 | Обновлено 03 марта 2025, 12:50
243
0
Харатин стал автором самого позднего победного гола в истории УПЛ
НК Верес. Игорь Харатин

В матче с «Колосом» (2:1) хавбек «Вереса» Игорь Харатин забил победный мяч на 8-й компенсированной минуте встречи. Тем самым он на одну минуту превзошел рекорд УПЛ, установленный динамовцем Виктором Цыганковым 18 сентября 2021 года в поединке с «Александрией» (1:0) и повторенный александрийцем Денисом Костышиным 13 ноября 2022-го в матче» с «Вересом» (3:2).

К слову, еще позже, но уже не столь важные голы, забивали в чемпионатах Украины только житомирянин Артем Козак 2 сентября 2023-го в игре с «Оболонью» (2:0) и ровенчанин Марко Мрвалевич 7 марта 2024-го в поединке с «Динамо» (1:1).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые поздние победные голы в чемпионатах Украины

Дата

Игрок

Клуб

Соперник

Минута

Счет

02.03.2025

Игорь ХАРАТИН

Верес

Колос

90+8’ (п)

2:1 (д)

18.09.2021

Виктор ЦЫГАНКОВ

Динамо

Александрия

90+7’ (п)

1:0 (д)

13.11.2022

Денис КОСТЫШИН

Александрия

Верес

90+7’

3:2 (д)

27.02.2021

Николай КУХАРЕВИЧ

Рух

Колос

90+6’

2:1 (г)

27.08.2022

Михаил ШЕСТАКОВ

Верес

Ворскла

90+6’

2:1 (г)

10.09.2022

Лассина ТРАОРЕ

Шахтер

Черноморец

90+6’

2:1 (д)
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цифры и факты Игорь Харатин Украинская Премьер-лига Верес Ровно
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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