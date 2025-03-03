Харатин стал автором самого позднего победного гола в истории УПЛ

В матче с «Колосом» (2:1) хавбек «Вереса» Игорь Харатин забил победный мяч на 8-й компенсированной минуте встречи. Тем самым он на одну минуту превзошел рекорд УПЛ, установленный динамовцем Виктором Цыганковым 18 сентября 2021 года в поединке с «Александрией» (1:0) и повторенный александрийцем Денисом Костышиным 13 ноября 2022-го в матче» с «Вересом» (3:2).

К слову, еще позже, но уже не столь важные голы, забивали в чемпионатах Украины только житомирянин Артем Козак 2 сентября 2023-го в игре с «Оболонью» (2:0) и ровенчанин Марко Мрвалевич 7 марта 2024-го в поединке с «Динамо» (1:1).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые поздние победные голы в чемпионатах Украины