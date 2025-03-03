Харатин стал автором самого позднего победного гола в истории УПЛ
Решающий мяч в матче с «Колосом» хавбек «Вереса» забил на 90+8-й минуте
В матче с «Колосом» (2:1) хавбек «Вереса» Игорь Харатин забил победный мяч на 8-й компенсированной минуте встречи. Тем самым он на одну минуту превзошел рекорд УПЛ, установленный динамовцем Виктором Цыганковым 18 сентября 2021 года в поединке с «Александрией» (1:0) и повторенный александрийцем Денисом Костышиным 13 ноября 2022-го в матче» с «Вересом» (3:2).
К слову, еще позже, но уже не столь важные голы, забивали в чемпионатах Украины только житомирянин Артем Козак 2 сентября 2023-го в игре с «Оболонью» (2:0) и ровенчанин Марко Мрвалевич 7 марта 2024-го в поединке с «Динамо» (1:1).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые поздние победные голы в чемпионатах Украины
|
Дата
|
Игрок
|
Клуб
|
Соперник
|
Минута
|
Счет
|
02.03.2025
|
Игорь ХАРАТИН
|
Верес
|
Колос
|
90+8’ (п)
|
2:1 (д)
|
18.09.2021
|
Виктор ЦЫГАНКОВ
|
Динамо
|
Александрия
|
90+7’ (п)
|
1:0 (д)
|
13.11.2022
|
Денис КОСТЫШИН
|
Александрия
|
Верес
|
90+7’
|
3:2 (д)
|
27.02.2021
|
Николай КУХАРЕВИЧ
|
Рух
|
Колос
|
90+6’
|
2:1 (г)
|
27.08.2022
|
Михаил ШЕСТАКОВ
|
Верес
|
Ворскла
|
90+6’
|
2:1 (г)
|
10.09.2022
|
Лассина ТРАОРЕ
|
Шахтер
|
Черноморец
|
90+6’
|
2:1 (д)
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