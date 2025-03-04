«Главное – без травм». Шовковский подвел итоги зимних сборов Динамо

Александр Шовковский, тренер киевского «Динамо», оценил тренировочный сбор команды, проведенный в Турции.

Специалист доволен, что коллектив прошел через зимнюю подготовку без травм.

«Сбор – это неотъемлемая часть нашей жизни. И сборы в полтора месяца – это однозначно непросто. Нормальный сбор – это две недели. Но это было до войны, и сейчас жизнь вносит коррективы. Также впервые у нас были официальные матчи в январе, это был вызов к нам и нужно было к ним подготовиться. Хотя специально к ним мы не готовились. В принципе команда прошла этот отрезок довольно неплохо. Но итог сборов и анализировать, как команда его прошла, мы будем уже по завершении сезона.

Сейчас на промежуточном отрезке однозначно сказать трудно. Мы все видели, как первые туры после перерыва дали множество неожиданных результатов. Главное, что хочу сказать – мы прошли сборы без травм, хотя в их начале некоторые игроки восстанавливались после повреждений. Также на последнем этапе у нас поселился какой-то вирус, и пять-шесть футболистов переболели им, а некоторые даже с небольшими осложнениями. Но мы и через это прошли», – выразился Шовковский.

После 19-го тура Украинской Премьер-лиги «бело-синие» находятся на первой позиции в турнирной таблице (47 очков).