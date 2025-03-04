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  4. «Не уступает Бущану». Шовковский – о новом основном вратаре Динамо
Украина. Премьер лига
04 марта 2025, 02:58 | Обновлено 04 марта 2025, 03:57
241
0

«Не уступает Бущану». Шовковский – о новом основном вратаре Динамо

Специалист дал совет Руслану Нещерету

04 марта 2025, 02:58 | Обновлено 04 марта 2025, 03:57
241
0
«Не уступает Бущану». Шовковский – о новом основном вратаре Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Олександр Шовковский

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Шовковский поделился мыслями относительно смены на вратарской позиции клуба.

По мнению специалиста Руслан Нещерет уступает бывшему вратарю Георгию Бущану только опытом.

«Игрок в первую очередь должен думать о качестве своей игры, чем он может быть полезен на футбольном поле. Решать, кто будет играть – это прерогатива главного тренера, а когда речь идет о голкиперах, то здесь еще учитывается мнение тренера вратарей. То, что Руслан был готов играть, мы видели в течение последних года полтора. И ответственность, которая есть, моменты, которые были у него – это действительно случайности, психологические аспекты. А что касается понимания игры, в тренировочном процессе он ни в чем не уступал Бущану. Просто у Георгия больше опыта», – ответил Шовковский.

Напомним, что Бущан зимой этого года покинул киевский коллектив. Георгий продолжил профессиональную карьеру в клубе «Аль-Шабаб» из Саудовской Аравии.

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Динамо Киев Александр Шовковский чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Руслан Нещерет Георгий Бущан
Андрей Витренко Источник: ФК Динамо Киев
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