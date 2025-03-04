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  4. Ковальцу не подошел. Хавбек, проходивший просмотр, покинул лагерь Подолья
Украина. Первая лига
04 марта 2025, 02:37 |
51
0

Ковальцу не подошел. Хавбек, проходивший просмотр, покинул лагерь Подолья

Вингер Кирилл Ховайко не станет игроком клуба из Хмельницкого

04 марта 2025, 02:37 |
51
0
Ковальцу не подошел. Хавбек, проходивший просмотр, покинул лагерь Подолья
ФК ЮКСА. Сергей Ковалец

23-летний левый вингер Кирилл Ховайко покинул лагерь «Подолье» из Хмельницкого, сообщает журналист Дмитрий Венков.

Хавбек находился на просмотре в команде Сергея Ковальца, но его игра не произвела на коуча положительное впечатление.

В первой половине сезона Ховайко выступал за клуб ЮКСА Тарасовка – сыграл 7 матчей и забил 1 гол.

Также во время зимнего межсезонья он проходил пересмотр в Прикарпатье, но ивано-франковский клуб также решил не подписывать игрока.

Кроме Ховайко, на просмотре в Подолье также находился Антон Савин, экс-игрок черкасского клуба ЛНЗ.

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Сергей Ковалец Кирилл Ховайко Подолье Хмельницкий трансферы просмотр игроков Антон Савин ЮКСА Тарасовка свободный агент Дмитрий Венков Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Николай Степанов Источник: Telegram
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